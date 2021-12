Oblak et Koke donnent de l’oxygène à Simeone

16/12/2021 à 17:25 CET

Diego Siméone, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid, déjà disponible ce jeudi à la fois Jan Oblak et Koke Resurrección, déjà réintégré dans le groupe après avoir surmonté l’indisposition qui les séparait de l’entraînement mardi et mercredi et tous deux directement vers le probable onze de départ contre Séville au Sánchez Pizjuán, dans lequel Joao Félix revient sur le remplacement, comme lors de cinq de leurs six derniers matchs.

Pas même la perte d’Antoine Griezmann, en dehors du prochain affrontement en raison d’une blessure musculaire à la cuisse droite subie dans le derby dimanche dernier contre le Real Madrid, ne rouvre la porte de la propriété à l’attaquant portugais, loin de l’importance qu’il avait dans le des saisons précédentes et habituées ces derniers temps au banc quasiment à chaque début de match. Hormis la défaite d’Anfield (2-0), il n’a plus débuté depuis le 28 octobre dernier, lors du 2-2 contre Levante à Valence.

Il est vrai qu’entre-temps, il a subi un coup musculaire qui l’a séparé de trois matchs consécutifs (contre Osasuna, Cadix et Milan), et que, depuis lors, il n’a joué aucun des trois matchs de son équipe depuis le début. , que l’un d’eux (en Ligue des champions contre Porto à Do Dragao) n’a même pas participé et que, à part un rebondissement lors de la dernière séance, ils ne débuteront pas un match de la taille de ce samedi, même s’il en était un dans le derby, l’un des meilleurs, sinon le meilleur, de son équipe lorsqu’il a fait irruption dans le duel de Santiago Bernabén en seconde période avec 1-0 contre.

En principe, concernant cette défaite -la deuxième consécutive dans la Ligue de l’équipe rojiblanco-, Simeone récupérera à Séville la structure de cinq défenseurs -Au Bernabéu, il a commencé avec quatre- et n’inclura que deux modifications dans le onze : le retour de Thomas Lemar au poste de départ par le blessé Antoine Griezmann et le retour de Luis Suárez par Matheus Cunha, qui a été choisi pour commencer le derby . Aucun autre développement n’est prévu.

Koke a déjà rejoint le groupe ce jeudi et fera partie du line-up, dans laquelle il est incontestable pour Diego Simeone. Il le fera en tant que demi-centre. L’entraîneur a également eu l’entraîneur lors de la séance d’entraînement matinale d’Oblak, également sans aucun doute dans le but de l’Atlético, dans lequel il sera à nouveau protégé par Geoffrey Kondogbia, Felipe Monteiro et Mario Hermoso comme centraux, avant les défaites toujours de Stefan Savic et José María Giménez pour les deux. blessures. Le Monténégrin ratera son troisième match consécutif ; l’Uruguayen, le quatrième. Sime Vrsaljko est également absent, en raison de la fracture de l’arcade zygomatique opérée vendredi dernier.

Ils ne changeront pas les voies à Séville par rapport au type onze que Simeone a conduit ces dernières semaines, malgré le retour à l’appel déjà dimanche dernier de Kieran Trippier, après avoir surmonté une entorse de grade III à la clavicule gauche, subie en novembre dernier. sept. Dans le Sánchez Pizjuán Marcos Llorente, à droite, et Yannick Carrasco répéteront, qui reviendra dans le long couloir gauche après avoir joué intégré au centre du terrain par le profil gaucher contre le Real Madrid.

Outre Koke, Rodrigo de Paul continuera également au milieu de terrain central, avec Ángel Correa soit à droite soit à l’avant, avec Thomas Lemar sur le profil gauche, que ce soit en 5-4-1 ou en 5-3 -2 , et avec Luis Suárez à nouveau comme attaquant de référence. Bien qu’il ait enchaîné cinq matchs sans marquer, le ‘9’ uruguayen reste le meilleur buteur de l’équipe cette saison, avec huit réalisations ; sept en Liga Santander et un en Ligue des champions.