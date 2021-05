Oblak: “La sensation est spectaculaire”

22/05/2021

A chaque début de saison, Jan Oblak, gardien de l’Atlético de Madrid, met “la barre pour gagner la Ligue”, comme il l’a exprimé ce samedi après avoir été proclamé champion face à Valladolid, “une sensation spectaculaire”, tout en remarquant le “mérite” du tout le groupe à la conquête du titre.

“Je vais très bien. Je ne peux rien dire d’autre. Beaucoup de souvenirs C’est ma septième année et quand ça commence chaque année, j’ai le ruban pour gagner la Ligue. Nous y sommes parvenus après tant d’années difficiles, tant d’années que parfois nous avons été proches, parfois loin. L’année est venue et les sensations sont spectaculaires », a-t-il déclaré dans« Movistar ».

«Nous avons tous des mérites. Pour être un champion, toute l’équipe doit être à un niveau incroyable. Un seul ne résoudra pas le problème. Toute l’équipe a tout fait pour remporter le championnat, pour être l’équipe avec le moins de buts. Ce n’est pas seulement le mien. Des attaquants qui marquent des buts, des assistants, cela appartient à toute l’équipe, à chaque joueur, à ceux qui ont joué, à ceux qui n’ont pas joué, ils étaient avec nous, ça se voit et c’est pourquoi les matchs peuvent être tracés parce que l’énergie est bonne. “

Dans la mémoire est son arrêt dans un penalty à Joselu Mato contre Alavés avec 1-0 et à la 87e minute, même s’il a souligné l’importance de “chaque action, d’un centre qui semble simple”. “Les pénalités sont ce qui ressort le plus pour les outsiders. Heureusement, j’en ai arrêté certains et j’ai donné à l’équipe une chance de gagner. Je suis très content de cela et j’espère qu’il y en aura beaucoup plus”, a-t-il déclaré.

Lorsque Valladolid a marqué le 0-1, Oblak a pensé «revenir en arrière». “Il n’y en a pas d’autre, ils ont marqué, nous n’avons pas bien commencé, ils ont aussi risqué leur vie pour rester en première division et ils ont joué un super match, mais nous avons dû revenir oui ou oui. avait en tête », a commenté le portier.