Oblak, le remplaçant de De Gea dans le but d’Old Trafford

28/05/2021

Le à 18:26 CEST

Daniel Guillen

Le gardien de l’Atlético de Madrid, Jan Oblak, serait le remplacement de David De Gea dans le but de Manchester United pour la saison prochaine, comme le rapporte The Mirror. L’ancien Benfica atterrirait en Premier League en échange de 80 millions d’euros et le club chercherait une issue à l’objectif actuel, qui n’a pas la confiance d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Slovène, qui Il a une clause de 120 millions d’euros et un contrat jusqu’en 2023, deviendrait le prochain gardien des Diables Rouges pour demande expresse de l’entraîneur, qui estime qu’il devrait y avoir un remplaçant à l’objectif d’Old Trafford. Selon la presse britannique elle-même, Madrid accepterait une offre légèrement inférieure en raison des besoins financiers du club.

David De Gea a été distingué et sévèrement critiqué en Angleterre pour son incapacité à arrêter les tirs lors des tirs au but de la finale de la Ligue Europa. L’Espagnol a laissé quelques saisons loin de son niveau et l’une des équipes qui a manifesté son intérêt a été PSG, à la recherche d’un concurrent garanti pour Keylor Navas.

Le pilier du projet Cholo Simeone

S’il est vrai que Manchester United pine pour Jan Oblak, la réalité est qu’il ne sera pas vraiment facile de le faire sortir de la capitale. Le slovène est une des références du projet Cholo Simeone et sa saison a été excellente. Champion de LaLiga, le but a également été le vainqueur du Zamora Trophy ayant n’a encaissé que 25 buts en 38 matchs.

L’ancien joueur du Benfica s’est placé au sommet de l’histoire des trophées Zamora avec un total de cinq, correspondant à Antoni Ramallets et Víctor Valdés. Et il l’a réalisé en seulement sept saisons, après l’Atlético de Madrid vous signera à l’été 2014 pour 16M€.