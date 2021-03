Obligation d’infrastructure: la confusion entre les obligations d’économie d’impôt et les obligations libres d’impôt oblige les contribuables à payer plus d’impôts que d’avantages

Les intérêts tirés des obligations d’infrastructure à long terme seraient imposables sous la rubrique «Revenus d’autres sources» entre les mains de l’investisseur.

Pour bénéficier d’une déduction supplémentaire jusqu’à Rs 20,000 en plus des déductions de 80C de son revenu imposable au cours de l’année d’imposition (AY) 2011-12, Koushis Dey (nom changé) a investi dans des obligations d’infrastructure à long terme émises par IDFC Ltd au cours de l’exercice (FY) 2010-11 comme une option d’économie d’impôt u / s 80CCF.

Comme l’option cumulative offrait un rendement plus élevé que l’option non cumulative, Koushis a investi 20 000 Rs dans l’option cumulative pour obtenir 4 obligations de 5 000 Rs chacune en supposant que les gains à l’échéance seront exonérés d’impôt.

Comme il était dans la tranche d’imposition de 10 pour cent en AY 2011-12, Koushis a obtenu un avantage fiscal de 2000 Rs (sans cessation) cette année-là.

Dans le cadre de l’option non cumulative, le paiement des intérêts était régulier et seul le capital investi est restitué à l’échéance, tandis que dans l’option cumulative, la valeur par obligation IDFC de 5 000 Rs devient 10 800 Rs à l’échéance.

Ainsi, la valeur à l’échéance totale de son investissement de 20 000 Rs devrait être de 43 200 Rs avec un gain net de 23 200 Rs. Mais Koushis a été surpris lorsque 7,5% ou 1740 Rs d’impôt ont été déduits à la source (TDS) avant que la valeur à l’échéance ne soit créditée sur son compte bancaire.

Comme il est maintenant dans la tranche d’imposition de 30 pour cent, Koushis se demande maintenant s’il doit payer 22,5 pour cent de plus (hors cess) sur le montant du gain de 23 200 Rs.

«Les intérêts dérivés des obligations d’infrastructure à long terme seraient imposables sous la rubrique« Revenus provenant d’autres sources »entre les mains de l’investisseur. La déduction u / s 80CCF de la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 ne concerne pas les intérêts sur ces obligations », a déclaré le Dr Suresh Surana, fondateur de RSM India.

«Dans ce contexte, il est important de noter la différence entre les obligations fiscales et les obligations non imposables. Les obligations non imposables font référence à de telles obligations où la composante d’intérêt sur les obligations est exonérée d’impôt ou est libre d’impôt, tandis que les obligations à économie d’impôt sont celles où la composante principale est autorisée à titre de déduction pour l’investisseur lors du calcul de son revenu imposable. Ainsi, les obligations d’infrastructure en question, étant des obligations à économie d’impôt, les intérêts sur lesdites obligations seraient soumis à taxation », a-t-il expliqué.

Il en résultera un passif fiscal total de 6 960 Rs (hors cess) à l’échéance, tandis qu’il a profité d’un avantage fiscal de 2 000 Rs en investissant dans les obligations d’infrastructure à long terme à économie d’impôt.

Mais pourquoi le taux de TDS est-il de 7,5%?

«Les intérêts tirés de ces obligations seraient assujettis à la TDS u / s 193 de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 193 oblige le payeur de ces intérêts à déduire TDS @ 10 pour cent tout en effectuant le paiement de ces intérêts ou en créditant le compte du bénéficiaire, selon la première de ces éventualités. Cependant, le gouvernement a réduit le taux de TDS sur les paiements spécifiés (y compris ceux effectués u / s 193) versés aux résidents en raison de la situation pandémique. Ce taux d’imposition a été réduit de 25 pour cent pour la période allant du 14 mai 2020 au 31 mars 2021, ce qui fait que le taux de TDS applicable u / s 193 est de 7,5 pour cent », a déclaré le Dr Surana.

Parlant de l’avantage, le Dr Surana a déclaré: «Il n’y aurait aucun avantage fiscal direct pour l’investisseur du fait du passage de 10% à 30% de la tranche d’imposition sur 10 ans.»

Cependant, la dette fiscale de Koushis dans le cadre de l’option non cumulative aurait été plus faible car le paiement des intérêts était régulier car il est passé progressivement de 10 pour cent à la tranche d’imposition de 30 pour cent.

Il regrette maintenant d’avoir choisi l’option cumulative en raison de la confusion selon laquelle les obligations à économie d’impôt sont les mêmes que les obligations libres d’impôt.

Non seulement Koushis, la confusion sur les obligations à économie d’impôt et non imposables a laissé de nombreux contribuables – qui ont profité d’avantages fiscaux en investissant dans des obligations d’infrastructure à long terme émises par IDFC, REC, IIFCL, etc. Période d’investissement de 10 ans – surpris, car le paiement de l’impôt sur la valeur à l’échéance sous l’option cumulative dépasse l’avantage fiscal accordé sur le montant de l’investissement.

