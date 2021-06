Obligations exemptes d’impôt : quelles sont-elles, quelles sont leurs caractéristiques et à qui conviennent-elles

Il n’y a pas d’émission d’obligations non imposables à venir sur le marché, mais vous pouvez investir dans ces obligations qui sont cotées en bourse.

De nombreuses options d’investissement telles que les dépôts bancaires à terme, le SCSS, le plan de revenu mensuel de la poste et le PMVVY, entre autres, ont un point commun. Les revenus d’intérêts qui en découlent sont imposables entre les mains de l’investisseur dans l’année de réception. Vous souhaitez investir dans un instrument à revenu fixe et ne pas payer d’impôt sur les revenus d’intérêts ? Oui, c’est possible si vous achetez des obligations libres d’impôt.

En termes simples, une obligation non imposable est presque similaire à un dépôt fixe en matière d’investissement. Une somme forfaitaire peut être investie dans une obligation non imposable qui porte un taux d’intérêt fixe pour une durée déterminée. À l’échéance, le capital est restitué à l’investisseur. Il n’y a pas d’émission d’obligations non imposables à venir sur le marché, mais vous pouvez investir dans ces obligations qui sont cotées en bourse.

La plupart des obligations non imposables, qui ont été émises plus tôt et sont maintenant cotées sur les bourses NSE, BSE, proviennent d’institutions soutenues par le gouvernement telles que Indian Railway Finance Corporation Ltd (IRFC), Power Finance Corporation Ltd (PFC), National Highways Authority of Inde (NHAI), Housing and Urban Development Corporation Ltd (HUDCO), Rural Electrification Corporation Ltd (REC), NTPC Ltd et Agence indienne de développement des énergies renouvelables. La plupart d’entre eux ont les cotes de sécurité les plus élevées en ce qui concerne la réception des intérêts et du capital à l’échéance.

Caractéristiques des obligations non imposables

Les obligations non imposables ont une durée plus longue de 10, 15, 20 ans. Pourtant, sur les bourses, beaucoup d’entre eux sont également disponibles avec une période de maturité moindre. Et, même si elles sont cotées en bourse, la liquidité des obligations non imposables est faible, par conséquent, n’y investissez que si vous êtes sûr de ne pas avoir besoin des fonds pendant une si longue période. L’intérêt de ces obligations est libre d’impôt et il n’y a pas non plus d’impôt retenu à la source (TDS). En outre, ils offrent généralement des paiements d’intérêts annuels et non mensuels, ce qui peut ne pas répondre aux exigences de revenu régulières d’un retraité. S’il est détenu jusqu’à l’échéance, la sécurité du capital et des intérêts existe.

La valeur nominale d’une obligation non imposable est généralement de Rs 1000. En bourse, en fonction de la date d’échéance du paiement des intérêts ou de l’évolution des taux d’intérêt dans l’économie, elle peut être négociée avec une décote ou une prime par rapport à sa valeur nominale. Par exemple, une obligation de Rs 1000 peut être disponible sur le marché à Rs 980 ou à Rs 1078.

Le taux du coupon est le taux d’intérêt fixe que porte l’obligation. Il détermine le montant des revenus d’intérêts qui seront perçus par l’investisseur. Par exemple, même si un investisseur a acheté une obligation de Rs 1000 portant un taux d’intérêt nominal de 8,2 % par an, au prix du marché de Rs 1078, le paiement des intérêts de Rs 80,20 est reçu par l’investisseur. Mais, l’investisseur avait acheté l’obligation d’une valeur de Rs 1000 à un prix plus élevé de Rs 1078. Par conséquent, le rendement ou le rendement réel sera inférieur.

Lorsque le prix d’achat est élevé, le rendement sera généralement faible par rapport au taux du coupon. Les revenus d’intérêts perçus sur la base du taux du coupon seront toutefois libres d’impôt entre les mains de l’investisseur. La date d’échéance est également un facteur important à considérer lors de l’investissement en eux. Si vous souhaitez le vendre avant l’échéance, les gains, le cas échéant, seront soumis à l’impôt sur les plus-values.

A qui ils conviennent

Les obligations non imposables conviennent aux investisseurs dans la tranche d’imposition la plus élevée qui paient 30 % d’impôt sur les investissements imposables tels que les dépôts bancaires à terme. Pour quelqu’un qui paie l’impôt au taux le plus élevé et qui investit dans un dépôt imposable de 6,5% tel que la banque FD, le taux après impôt est d’environ 4,47%.

Les obligations non imposables sont exemptes de l’obligation de payer l’impôt sur le revenu sur les revenus d’intérêts perçus. Les investisseurs investissant dans des obligations non imposables ne sont pas tenus de payer d’impôt sur les paiements d’intérêts semestriels ou annuels et il n’y a pas d’obligation fiscale sur le montant en principal reçu à l’échéance.

