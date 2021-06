Obligations piquées, dollar acclamé par un virage hawkish soudain de la Fed

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 18 septembre 2019, les cours des actions sont affichés à la Bourse de New York. Les fonds de tous types ont gagné de l’argent jusqu’en 2019, des fonds risqués remplis d’actions des économies en développement aux fonds lourds ne détenant que des obligations du Trésor ultra-sûres. (AP Photo/Mark Lennihan, dossier)

Les actions asiatiques sont tombées à un creux de trois semaines jeudi après que la Réserve fédérale américaine a surpris les investisseurs en signalant qu’elle pourrait augmenter les taux d’intérêt à un rythme beaucoup plus rapide que prévu, envoyant les rendements obligataires et le dollar nettement plus haut.

Le dollar a affiché son plus fort gain journalier en 15 mois, les rendements du Trésor américain à 10 ans ayant le plus bondi depuis début mars. [FRX/] [US/]

Les retombées sur les actions ont été plus faibles, mais suffisantes pour faire chuter d’environ 0,6% l’indice MSCI d’actions d’Asie-Pacifique hors Japon, à son plus bas niveau depuis fin mai.

Le Nikkei du Japon a chuté de 1% et les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,4% dans le commerce asiatique.

Les marchés émergents pourraient ne pas tenir le coup, car ils sont vulnérables au risque que les premières hausses de taux aux États-Unis aspirent les fonds des actifs plus risqués – bien que la pression vendeuse n’ait été que modérée en Asie et que les devises émergentes se soient stabilisées. [EMRG/FRX]

“Le nouveau ‘dot plot’ de la Fed indiquant que le membre médian du FOMC prévoit désormais deux hausses de taux de la Fed en 2023, contre aucune dans l’itération de mars, a représenté la surprise belliciste de la réunion de la Fed de juin”, a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change au NAB.

Les prévisions de la Fed, ou dot plots, ont montré que 13 des 18 personnes du conseil d’administration ont vu les taux augmenter en 2023 contre seulement six auparavant, tandis que sept ont fait un premier pas en 2022.

Bien que les parcelles ne soient pas des engagements et aient de mauvais antécédents en matière de prédiction des taux, le changement soudain a tout de même été un choc.

La Fed a frotté le sel dans la plaie en signalant qu’elle envisagerait maintenant de réduire ses achats d’actifs en se réunissant et en abaissant le risque de pandémie compte tenu des progrès de la vaccination.

Les analystes de JPMorgan (NYSE:JPM) ont noté que le président Jerome Powell n’était pas aussi agressif lors de sa conférence de presse.

“Il semble que des progrès plus rapides vers la réouverture et des surprises d’inflation plus élevées aient révélé des faucons sur le FOMC, mais nous soupçonnons que le leadership est principalement ancré à zéro ou une hausse en 2023”, ont-ils déclaré dans une note.

“Nous continuons de rechercher un décollage en 2023, avec une réduction commençant au début de l’année prochaine.”

Les marchés ont rapidement pris en compte le risque d’une action antérieure et les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont changé pour impliquer une première hausse d’ici la fin de 2022. Les rendements des obligations à 10 ans ont grimpé de près de neuf points de base pour atteindre 1,57 %.

Le dollar s’est fracassé des récentes fourchettes serrées, augmentant de 0,9% du jour au lendemain contre un panier de devises à 91,387 pour son plus gros gain depuis mars de l’année dernière.

L’euro a été maintenu à un plus bas de cinq semaines à 1,1990 $ après avoir perdu 1,1% du jour au lendemain, la baisse la plus forte depuis mars 2020. Le dollar a également bondi à 110,69 yens et semblait prêt à tester son pic de 2021 à 110,96.

Cependant, le kiwi a récupéré environ la moitié de ses pertes du jour au lendemain après que les chiffres de croissance du premier trimestre aient dépassé les prévisions précédentes.

Le dollar australien et les devises des marchés émergents se sont stabilisés. [AUD/]

La hausse des rendements obligataires et le dollar ont porté un double coup à l’or non productif qui était en baisse à 1 821 $ l’once après avoir glissé de 2,5% pendant la nuit.

Les prix du pétrole ont été protégés par la perspective d’une demande mondiale plus forte et d’une offre toujours serrée, le Brent atteignant son plus haut niveau depuis avril 2019 avant de se heurter à des prises de bénéfices et à des vents contraires dus à la forte hausse du dollar. [O/R]

Le Brent a perdu 1% à 73,57 $ le baril, tandis que le brut américain a également perdu 1% pour s’échanger à 71,41 $.