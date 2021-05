Obligations souveraines en or 2021-22 série II au prix de 65 Rs par 10 grammes de plus que la série I: vérifier les détails

La durée de l’Obligation sera d’une durée de 8 ans avec une option de sortie après la 5ème année à exercer aux prochaines dates de paiement des intérêts.

Les obligations souveraines en or 2021-22 (série II) seront ouvertes à la souscription du 24 au 28 mai 2021 avec la date de règlement le 1er juin 2021. Le prix d’émission de l’obligation pendant la période de souscription sera de 4 842 Rs par gramme, tandis que pour les obligations en ligne acheteurs, le prix par dix grammes sera de Rs 4,792 après une remise de Rs 50.

Les obligations souveraines en or 2021-22 (série I) avaient ouvert le 17 mai et se clôturent le 21 mai 2021, avec la date de règlement le 25 mai 2021. Le prix d’émission de l’obligation de série I était de 4 777 roupies et 4 727 roupies pour les acheteurs en ligne. Le prix d’émission des obligations souveraines en or 2021-22 série II est de 65 Rs par 10 grammes plus élevé que celui de la série I.

Auparavant, le gouvernement indien, en consultation avec la Banque de réserve de l’Inde, avait décidé d’émettre des obligations souveraines en or 2021-22. Les obligations souveraines en or seront émises en six tranches de mai 2021 à septembre 2021.

Les Obligations seront vendues par l’intermédiaire de banques commerciales programmées (à l’exception des petites banques financières et des banques de paiement), de la Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), des bureaux de poste désignés et des bourses reconnues telles que National Stock Exchange of India Limited et Bombay Stock Exchange Limited.

Caractéristiques de Sovereign Gold Bond 2021-22

Les investisseurs bénéficieront d’un taux d’intérêt fixe de 2,50% par an payable semestriellement sur le montant investi.

Les obligations sont émises par la Banque de réserve de l’Inde au nom du gouvernement indien. La vente des Obligations sera restreinte aux particuliers résidents, aux HUF, aux fiducies, aux universités et aux institutions caritatives. Les Obligations seront libellées en multiples de gramme (s) d’or avec une unité de base de 1 gramme.

La durée de l’Obligation sera pour une période de 8 ans avec option de sortie après la 5ème année à exercer aux prochaines dates de paiement des intérêts.

L’investissement minimum autorisé sera de 1 gramme d’or. La limite maximale de souscription sera de 4 KG pour les particuliers, 4 Kg pour HUF et 20 Kg pour les trusts et entités similaires par exercice (avril-mars) notifié de temps à autre par le gouvernement.

Une auto-déclaration à cet effet sera obtenue. Le plafond annuel comprendra les obligations souscrites en différentes tranches lors de l’émission initiale par l’État et celles achetées sur le marché secondaire. En cas de co-participation, la limite d’investissement de 4 KG sera appliquée uniquement au premier candidat.

Le prix de l’obligation sera fixé en roupies indiennes sur la base de la moyenne simple du cours de clôture de l’or de pureté 999, publiée par la India Bullion and Jewelers Association Limited pour les 3 derniers jours ouvrables de la semaine précédant la période de souscription. Le prix de rachat sera en roupies indiennes sur la base de la moyenne simple du prix de clôture de l’or de pureté 999, des 3 jours ouvrables précédents publié par IBJA Ltd.

Les intérêts sur les obligations en or sont imposables conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961 (43 de 1961). L’impôt sur les plus-values ​​résultant du rachat de SGB à une personne physique a été exonéré. Les avantages d’indexation seront accordés aux gains en capital à long terme réalisés par toute personne lors du transfert de l’obligation.

