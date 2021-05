Obligations souveraines en or 2021: comment et quand acheter des obligations souveraines en or au milieu de la pandémie de Covid-19

Le gouvernement, en consultation avec la RBI, a décidé d’offrir une remise de 50 roupies par gramme de moins que la valeur nominale aux investisseurs postulant en ligne et le paiement contre l’application se fait via le mode numérique.

Régime d’obligations souveraines en or 2021-22: Le gouvernement indien a fixé le prix d’émission du programme Sovereign Gold Bond (SGB) 2021-22 à Rs 4,777 par gramme. Ce numéro de SGB sera ouvert à l’abonnement pendant cinq jours à partir du 17 mai. Si vous souhaitez vous abonner à SGB plus tard dans l’année au milieu de la pandémie de Covid-19, cinq autres tranches de SGB seront ouvertes à la souscription en 2021. Dans un communiqué officiel déclaration, le Département des affaires économiques (DEA) a déclaré: «Le gouvernement de l’Inde, en consultation avec la Banque de réserve de l’Inde, a décidé d’émettre des obligations souveraines en or. Les obligations souveraines en or seront émises en six tranches de mai 2021 à septembre 2021. »

Les obligations souveraines en or seront émises par la RBI au nom du gouvernement indien. Le communiqué officiel indique que le Sovereign Gold Bond Scheme 2021-22 Series-I ou première tranche sera ouvert à la souscription du 17 mai 2021 au 21 mai 2021. Les obligations seront émises le 25 mai.

Quand acheter des obligations souveraines en or: Calendrier du programme SGB 2021

Les SGB seront émis cette année selon le calendrier suivant:

Où pouvez-vous acheter des obligations souveraines en or?

Selon la déclaration de la DEA, les obligations seront vendues par le biais de banques commerciales programmées (à l’exception des petites banques financières et des banques de paiement), de la Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), des bureaux de poste désignés et des bourses reconnues, à savoir la Bourse nationale de l’Inde. Limited et Bombay Stock Exchange Limited.

Caractéristiques des obligations souveraines en or

Prix ​​SGB: Le prix des Obligations Souveraines d’Or est fixé sur la base d’une moyenne simple du cours de clôture de l’or de 999 pureté, publié par la India Bullion and Jewelers Association Limited pour les trois derniers jours ouvrables de la semaine précédant la période de souscription.

Dénomination SGB: Les obligations souveraines en or seront libellées en multiples de gramme (s) d’or avec une unité de base de 1 gramme.

Ténor SGB: La durée de l’Obligation sera pour une période de 8 ans avec une option de sortie après la 5ème année à exercer aux prochaines dates de paiement des intérêts.

Limite minimale et maximale: L’investissement minimum autorisé sera de 1 gramme d’or. La limite maximale d’abonnement est de 4 KG pour un particulier,

4 Kg pour HUF et 20 Kg pour les trusts et entités similaires par exercice (avril-mars) notifiés de temps à autre par le gouvernement. Une auto-déclaration à cet effet sera obtenue. Le plafond annuel comprendra les obligations souscrites en différentes tranches lors de l’émission initiale par l’État et celles achetées sur le marché secondaire.

