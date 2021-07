Obliger les clichés Covid : l’Inde doit envisager un référendum à ce sujet

Les États doivent adopter les bonnes stratégies pour sensibiliser les gens sur le long terme, mais on ne soulignera jamais assez l’urgence en termes d’élargissement de la couverture vaccinale pour éviter une nouvelle vague de vilaines vagues.

Alors que le discours sur les défis de la vaccination contre le Covid-19 en Inde s’est largement concentré sur les problèmes d’approvisionnement – des problèmes quantiques aux problèmes de distribution – il existe un véritable défi d’hésitation face aux vaccins que les autorités sanitaires doivent rapidement relever. À l’heure actuelle, seulement 25% de la population a reçu au moins une dose des vaccins Covid-19 approuvés dans le pays. Cependant, la couverture est inférieure à la moyenne nationale, même dans le Tamil Nadu et le Pendjab, sans parler des suspects habituels comme l’Uttar Pradesh et le Bihar.

Étant donné que les défis administratifs ne seraient probablement pas un gros problème dans les États riches – ce sont aussi généralement ceux qui ont vu une plus forte participation du secteur privé à la campagne de vaccination par rapport aux moins forts sur le plan économique – il pourrait y avoir des problèmes de sensibilisation en jeu. Les États doivent adopter les bonnes stratégies pour sensibiliser les gens sur le long terme, mais on ne soulignera jamais assez l’urgence en termes d’élargissement de la couverture vaccinale pour éviter une nouvelle vague de vilaines vagues.

Dans ce contexte, de nombreux pays et juridictions plus petites adoptent des mandats totaux ou quasi-vaccinaux, ou rendent la vaccination obligatoire pour certains aspects de la vie normale, et il y a eu un avantage démontrable. Les mandats sur les vaccins ont alimenté la controverse et des débats acharnés, mais ils se sont avérés efficaces (bien qu’on puisse affirmer que des critères d’exemption devront être créés). Les hôpitaux aux États-Unis et ailleurs qui ont adopté tôt des mandats de vaccination ont vu leur adoption augmenter fortement parmi leurs employés ; un phénomène similaire a été signalé dans de nombreux établissements d’enseignement à l’étranger qui obligeaient les étudiants à se faire vacciner avec des vaccins Covid largement approuvés.

Une enquête récente a rapporté qu’une fois que les restrictions sur les non vaccinés sont entrées en jeu, de nombreux ménages sceptiques vis-à-vis du vaccin ont exprimé leur volonté de recevoir le vaccin malgré un scepticisme persistant. La France réfléchit même à demander une preuve de vaccination ou un test négatif très récent pour permettre aux gens de dîner au restaurant ou de regarder un film au cinéma ou de participer à des activités propices à la contagion. Les passeports-vaccins deviennent également la norme, les juridictions publiant leurs listes de vaccins approuvés pour les voyageurs.

La dure réalité pour l’Inde est que les données de la Covid Symptom Survey, menée par Facebook et l’Université du Maryland plus tôt cette année, montrent des niveaux relativement élevés d’hésitation à la vaccination. Notez que les répondants du Tamil Nadu et du Pendjab ont enregistré les plus hauts niveaux d’hésitation et les plus faibles proportions de population qui pourraient être considérées comme étant au courant des vaccins Covid. Les États ont laissé tomber la balle pour éclaircir l’air sur les idées fausses sur les risques, les effets secondaires, l’efficacité, etc., qui, dans une large mesure, sont alimentées par le nationalisme vaccinal.

Alors qu’une campagne ciblée pour sensibiliser les gens aura un riche dividende en termes d’adoption de vaccins à long terme, il est également nécessaire d’agir rapidement pour étendre la couverture vaccinale. La récente enquête sérologique de l’ICMR parle de 70% de séropositivité au niveau de la population, et la variante delta semble déjouer considérablement les vaccins. Mais le fait est que les vaccins sont toujours le meilleur pari de la planète contre la pandémie, et le gouvernement doit envisager un référendum sur un mandat de vaccin, sinon l’ordonner carrément.

