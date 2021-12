« Obradovic et Jasikevicius ? Ils seraient facturés en deux sessions de formation’

Mario Hezonja a beaucoup de bagages sur le dos à seulement 26 ans, de nombreuses expériences accumulées depuis qu’il a quitté il y a 12 ans sa ville natale de Dubrovnik, une ville côtière du sud de la Croatie. Une aventure qui l’a mené à Zagreb et Barcelone avant de faire le grand saut en NBA, où il a passé cinq saisons entre Orlando, New York et Portland.

Les Blazers l’ont coupé mi-décembre 2020 et il a dû revenir en Euroligue. Tout d’abord, le Panathinaïkos. Et, cet été, Unics Kazan. « C’était fatiguant », Hezonja commente Joe Arlauckas sur le podcast The Croosover.

Uniques et coachs

Le Croate revient sur les événements de l’été, alors qu’il était tout près d’être reconduit par la PAO, accord verbal compris. Finalement, le scénario s’est compliqué et il a fini par déménager en Russie : «Dès le premier jour, Unics était le plus sérieux. Ils étaient toujours là. Pour tout ce dont j’avais besoin. Ils étaient très professionnels. Et, surtout, très honnête avec moi : « on vous veut pour ceci, ceci et cela », poursuit l’ancien joueur du Barça.

On lui a également demandé si un entraîneur de l’Euroligue, comme Zeljko Obradovic ou Sarunas Jasikevicius, par exemple, pourrait devenir l’entraîneur-chef d’une franchise NBA. Hezonja était pessimiste : «Ils seraient écrasés après le deuxième entraînement et seraient facturés immédiatement”. « Ce n’est pas à cause de la qualité de Zeljko et Saras, mais par la réaction des joueurs, mais à un moment donné (un entraîneur européen) devrait avoir la possibilité, au moins, d’essayer », a-t-il conclu.

Kokoskov et Blatt

Le seul entraîneur né en Europe qui avait une réelle chance à la tête d’une équipe NBA était Igor Kokoskov. Le Serbe, Américain nationalisé, a dirigé les Phoenix Suns pendant une saison (2018-19) après une vie comme assistant dans le basket nord-américain : il a débuté en 1999 dans les Missouri Tigers puis est passé par les Clippers, Suns, Pistons, Cavaliers. , Jazz et Rois. Son mauvais bilan, 19-63, a provoqué son limogeage.

David BlattNé à Boston, mais de nationalité israélienne, on peut envisager un autre exemple (bien qu’attrapé par les cheveux) d’entraîneur européen au pouvoir sur un banc de la NBA après avoir passé une saison et demie à la tête des Cleveland Cavaliers de LeBron James. .