Obradovic fait déjà peur avec son Partizan

Fin juin dernier, L’entraîneur emblématique Zeljko Obradovic a secoué le marché lorsque son transfert au Partizan est devenu officiel après l’année sabbatique qu’il avait prise après son passage de sept saisons à la tête d’un Fenerbahçe avec lequel il avait remporté l’Euroligue en 2017.

A 61 ans, le Serbe revient au Partizan 29 ans après avoir remporté sa première Euroligue et 28 ans après avoir quitté le banc ‘Crno-beli’ (noir et blanc) pour entamer un long et fructueux voyage qui l’a conduit à diriger Joventut (1993-94), Real Madrid (94-97), Pallacanestro Trévise (97 -99 ), au Panathinaikos (1999-2012) et à un ‘Fener’ dans lequel il était de 2013 à 2020.

Vainqueur de neuf Euroligue dans un exploit qu’aucun entraîneur n’a osé approcher, le “vieux renard” histrionique Il a également obtenu une médaille d’or européenne, une médaille d’or mondiale et une médaille d’argent olympique sur le banc de la Yougoslavie éteinte., bien qu’avant il ait déjà excellé dans son stade en tant que joueur, obtenant le titre universel en 1990 et la médaille d’argent aux Jeux de Séoul 88 également avec le pays des Balkans éteint.

L’arrivée d’Obradovic a aventuré un projet ambitieux dans un Partizan qui a connu une grave crise économique au début de la dernière décennie et a commencé à réapparaître en 2017 avec la signature du meneur américain Nigel Williams-Goss, l’un des nouveaux visages du Real Madrid pour la saison prochaine.

L’équipe serbe, qui jouera la saison prochaine en Ligue Adriatique et l’Eurocup revalorisée Dans le but d’atteindre la finale pour s’assurer une place pour l’Euroligue 2022-23, il est le grand animateur du marché cet été avec des signatures très importantes.

Obradovic est tout en caractère et en réussites sur les bancs

Jusqu’à la date, Le Partizan a déjà officialisé l’incorporation de l’ancien letton Blue Rodions Kurucs (Milwaukee), les Serbes Aleksa Avramovic (Movistar Estudiantes) et Alen Smailagic (20 ans, de la filiale Golden State Warriors) et les Américains Kevin Punter, un Zach LeDay que Saras (tous deux d’Olimpia Milan) aime beaucoup, Dallas Moore (Guangzhou) et Trey Drechsel (Mladost Zemun). Presque rien à l’appareil.

En réalité, Punter était dans l’orbite du CSKA Moscou comme substitut théorique d’un Mike James dont Dimitrios Itoudis ne veut même pas en peinture… on verra comment il « apprivoise » désormais Aleksei Shved à son retour chez lui après cinq ans au Khimki.

L’ensemble de Belgrade a quatre autres “vieilles connaissances” de la Ligue d’Endesainsi que les Serbes Novika Velickovic (Real Madrid), Rade Zagorac (Coosur Real Betis), Nemanja Dangubic et Nikola Jankovic (tous deux issus d’étudiants). Et il fait une offre avec le CSKA pour l’ancien bleu Kevin Pangos au cas où il ne trouverait pas une place en NBA.