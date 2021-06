Obscura annonce l’album “A Valediction”

métallurgistes allemands OBSCURE sortira son nouvel album, “Une adieu”, le 19 novembre via Explosion nucléaire. La suite de 2018 “Diluvium” voit le groupe annoncer une nouvelle ère de métal extrême en combinant une écriture virtuose avec des mélodies étonnamment accrocheuses et un savoir-faire époustouflant.

“Une adieu” a été mixé et masterisé par le producteur primé Fredrik Nordström à Göteborg, en Suède et traite thématiquement des derniers adieux.

OBSCURE cerveau et fondateur Steffen Kummerer États: “« Une adieu » se déroule OBSCURE dans sa forme la plus pure et présente le groupe à de nouveaux sommets et offre une immédiateté avec une touche plutôt personnelle. Nous avons hâte de jouer cet album sur scène et de célébrer chaque chanson en direct avec nos fidèles fans du monde entier. Ce record passe à onze, alors faites attention à la sortie du premier single en juillet et aux dates de tournée mondiale qui seront annoncées bientôt.”

L’album, orné d’une pochette peinte par un artiste de renommée internationale Eliran Kantor, comprendra 11 nouvelles pistes studio.

01. Abandonné



02. Solaris



03. Un adieu



04. Quand les étoiles se heurtent (feat. Björn “Speed” Strid)



05. Dans l’unité



06. Usurpateur dévoré



07. L’au-delà



08. Éléments orbitaux II



09. Le Neuromancien



dix. Dans l’adversité



11. Patrimoine

Le premier single de l’album sortira en juillet.

En mai 2020, le guitariste Christian Münzner rejoint OBSCURE en tant que membre permanent. Munzner, connu pour son jeu de guitare virtuose dans le métal extrême, a rejoint OBSCURE en 2008 et a enregistré les albums complets du groupe acclamés par la critique “Cosmogenèse” (2009) et « Omnivium » (2011), tous deux publiés via Dossiers de rechute.

En avril 2020, le bassiste néerlandais fretless Jeroen Paul Thesseling rejoint OBSCURE après une pause de neuf ans. Le groupe a également annoncé le batteur autrichien David Diepold comme son nouveau membre. Maintenant, avec le retour de Munzner, 75 pour cent du classique “Cosmogenèse” (2009) et « Omnivium » (2011) la programmation est réunie.

Fondée en 2002, OBSCURE a établi sa réputation en sortant cinq albums studio qui ont été très acclamés par les fans et la presse, accompagnés de tournées de soutien ainsi que de leurs propres spectacles phares dans le monde entier.

OBSCURE est:

Steffen Kummerer – Voix, Guitares



Christian Münzner – Guitares



Jeroen Paul Thesseling – Basse



David Diepold – Tambours

