Obsédé par neuf parfaits inconnus ? Binge ces spectacles cultes

Abandonnez-vous pour la tranquillité. Ça a l’air vrai!

Alors que nous attendons avec impatience le prochain épisode de Hulu’s Nine Perfect Strangers, dont la première a eu lieu le 18 août, les rumeurs tourbillonnent sur les véritables intentions – et, peut-être, l’identité – de la leader de Tranquillum House, Masha Dmitrichenko, interprétée par Nicole Kidman dans l’un de ses rôles les plus obsédants à ce jour.

La série suit un groupe d’étrangers « particulièrement volatile » interprété par Melissa McCarthy, Luke Evans, Bobby Cannavale, Salle Régina, Michael Shannon, Tissage de Samara, Melvin Gregg, Asher keddie et Grace van Patten, qui recherchent tous un certain soulagement.

L’idée de Masha d’une retraite bien-être ? Encourager ses invités à se coucher dans des tombes ouvertes pour expulser leurs propres démons personnels, car elle assure qu’il n’y a “rien à craindre” … mais nous ne sommes pas entièrement convaincus.

Que Masha s’avère être une narcissique égoïste ou une entité vraiment utile – et que vous vouliez courir vers Tranquillum House ou crier loin de celle-ci – il existe de nombreuses autres émissions d’auto-assistance effrayantes pour satisfaire votre engouement pour le culte.