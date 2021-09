Observation de Big Cat : Des dizaines ont été signalées au cours des deux derniers jours – « Emotionnel » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Frank Tunbridge est souvent approché pour son avis d’expert sur les grands félins et autres observations inhabituelles d’animaux sauvages et depuis le 17 septembre, il a reçu 25 signalements de grands félins dans tout le pays. Le 17 septembre, un couple revenant d’une vente aux enchères est tombé sur un mystérieux gros chat près de Bristol dans la forêt de Dean.

Le gros chat a été décrit comme ayant la même taille qu’un grand danois et l’a comparé au logo de la marque de sport Puma lorsque le couple terrifié a vu la créature sauter.

Depuis cette observation, Tunbridge est perplexe devant le grand nombre d’e-mails qui affluent.

Ces rapports varient sur les animaux inhabituels vus qui ne sont pas originaires d’Angleterre.

Alors que beaucoup incluent des grands félins, certains rapportent avoir vu des loups et même des mouffettes.

LIRE LA SUITE: L’observation d’un «gros chat» déclenche l’alarme à Doncaster

« Avec leur mode de vie solitaire et secret, vous devez être au bon endroit au bon moment pour en voir un.

« Puis avant que vous ne vous remettiez du choc de la rencontre, ils sont partis en un éclair, trop tard pour même envisager de prendre une photo car vous ne pouvez pas la quitter des yeux juste devant vous.

« Je suis en train de répondre à tous les e-mails qui m’ont été envoyés.

“Avec tant de gens, cela peut prendre quelques jours environ, encore merci à tous ceux qui m’ont contacté.

“Veuillez me contacter à franktunbridge@hotmail.co.uk. si vous avez des rencontres plus excitantes à me transmettre.