Observation de gros chats : créature mystérieuse vue rôder dans les champs à l’extérieur de la maison de sa mère | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gros chat présumé a été vu en train de traquer des terres agricoles à Empingham, dans les Midlands de l’Est, mardi soir. Shell Lee, 36 ans, et son fils Bobby cherchaient par la fenêtre des observations de chauves-souris – mais ont rencontré quelque chose de beaucoup plus gros.

“Nous voyons beaucoup de chauves-souris à cette période de l’année, et donc Bobby et moi regardions par la fenêtre quand nous avons vu ce qui ressemblait à un chat, mais était beaucoup trop gros”, a déclaré Lee à Rutland et Stamford Mercury.

La mère a plaisanté en disant que ses chats, nommés Fatcat et Litten, sont bien nourris, mais ne sont pas proches de la taille du chat qu’elle a vu de sa fenêtre.

Elle a ajouté : “Je n’ai jamais rien vu de tel auparavant, même si j’ai grandi à Ketton et j’ai souvent entendu des gens parler d’observations de gros félins.”

La mère a déclaré que la créature était visible depuis l’arrière de sa maison à Bayley’s Close.

Il y a eu des rapports de grands félins au Royaume-Uni depuis des décennies, avec la majorité des observations regroupées autour des landes d’Exmoor, Bodmin et Dartmoor, ainsi que dans l’ouest du Pays de Galles et de l’Écosse, selon bigcats.org.

Les observations dans les East Midlands ont commencé dans les années 1990 autour du comté de Rutland, où Shell Lee et Bobby ont rencontré le prétendu gros chat.

Au cours des derniers mois, des observations de grands félins « grognant et grondant » ont été signalées à Chester, Ellesmere Port, Warrington et Frodsham.

Le Cheshire est connu pour être un point chaud d’observations de gros chats, avec un groupe mis en place spécifiquement pour suivre les observations signalées.

Puma Watch North Wales surveille de près les créatures mystérieuses et sensibilise à toutes les observations suspectées de grands félins.