Un homme s’est souvenu de l’incident terrifiant où il s’est retrouvé face à face avec un caracal à Dartmoor. Le caracal est un chat sauvage originaire d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie centrale, ce qui rend l’observation encore plus choquante.

Le chat de taille moyenne est reconnaissable à ses longues oreilles pointues qui présentent des touffes de poils aux extrémités ainsi que des rayures sur leur visage.

Carl Foss, 36 ans, se souvient du moment où il a vu un gros chat de couleur sable avec des rayures noires et des oreilles à pointes noires lors de son voyage à la découverte de Dartmoor.

L’homme de 36 ans, originaire de Salisbury, explorait Dartmoor lorsqu’il a rencontré le félin.

M. Foss a révélé à Gloucestershire Live qu’il aimait visiter de nouveaux endroits et explorer différentes régions du pays lorsqu’il a loué un Airbnb au bord de Dartmoor pour le week-end des 29 et 30 mai.

« Alors que j’atteignais l’autre côté, j’ai vu une créature me regarder. »

La rencontre n’a duré que quelques instants après que la créature ait regardé l’homme et se soit rapidement éloignée.

Il a dit : « Le chat était à environ un mètre de moi.

«Je ne pouvais pas tout voir car il se tenait au sommet de la colline. C’était une couleur sable et il y avait des rayures noires qui descendaient de ses yeux à son nez.

« Les oreilles avaient des pointes noires.

«Il s’est arrêté et m’a regardé pendant un moment et s’est enfui. J’avais plus peur de moi.

Il a poursuivi: «Je bourdonnais à ce que je voyais.

« J’ai continué à marcher en direction du chat, mais peu de temps après, j’ai dû me dire d’arrêter parce qu’il y avait un gros chat avec moi. Je ne peux pas l’expliquer, j’ai juste dû vraiment me dire d’arrêter.

M. Foss avait commencé son exploration vers 15h30 et est ensuite retourné dans son Airbnb pour rechercher la créature qu’il avait rencontrée.

Il a déclaré : « Tout s’est passé si vite en l’espace d’environ 20 secondes.

« Je n’ai pas pensé à sortir mon téléphone pour prendre une photo. Il me faisait peur. Je ne savais pas ce que j’avais vu.