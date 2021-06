Observation de gros chats : une femme affirme qu’une créature “noir de jais” a été repérée à la gare | Bizarre | Nouvelles

Cathy Fox a affirmé avoir vu le gros chat à Prestatyn, dans le nord du Pays de Galles, le 1er mai. Elle était sur le siège passager d’une voiture lorsqu’elle a vu une créature avec « de petites oreilles et une longue queue » tapie dans les buissons près de la voie ferrée.

Mme Fox a décrit la créature qu’elle a repérée comme un «animal noir de jais, énorme, ressemblant à un chat», selon le Rhyl Journal.

Elle a rapporté l’observation à Puma Watch North Wales, et a déclaré: «J’étais à Prestatyn samedi après-midi et j’ai vu un énorme animal noir de jais ressemblant à un chat, de petites oreilles à longue queue, dans la croissance sur le côté de la voie ferrée.

«C’était à la gare de Prestatyn que j’étais un passager dans la voiture alors que nous roulions sur le pont au-dessus des voies, je l’ai vu dans les sous-bois.

« Je l’ai signalé à la police.

Il s’agit de la dernière observation suspectée de gros félins dans le nord du Pays de Galles. Plus tôt ce mois-ci, un couple a déclaré avoir vu une créature courir le long de l’A5104 près de Llandegla.

Alexandra Williams a déclaré qu’elle et son mari avaient vu un “énorme chat noir courir à travers un champ” alors qu’ils se rendaient à Llandegla en provenance de Flintshire.

Elle a ajouté: “C’était définitivement un gros chat et nous ne pouvons que supposer que c’était un puma.”

En avril, il y a eu quatre observations distinctes d’une créature décrite comme un gros chat le long de l’A5 entre Chirk et Oswestry.

Tony Jones, fondateur de Puma Watch North Wales, a déclaré au Rhyl Journal qu’il avait demandé à la police de confirmer le rapport.

Tony a déclaré: “Plus tôt cette année, des empreintes de pas d’un grand félin présumé ont été trouvées à proximité de Dyserth et également dans les collines au-dessus de Meliden. Il y a également eu plusieurs observations à quelques kilomètres de la côte dans la région de Talacre.

“Les grands félins tels que les pumas sont solitaires avec un rayon de chasse de plusieurs dizaines de kilomètres.

“Ils sont principalement repérés à Snowdonia et dans les collines de Clwydian, mais les rapports d’observations dans des zones urbaines à une certaine distance de ces zones sont de plus en plus fréquents.”

