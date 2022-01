Observation d’OVNI SpaceX : Objet mystérieux repéré dans le flux en direct du lancement de la fusée Falcon 9 | Bizarre | Des nouvelles

Un objet mystérieux qui est apparu sous la fusée Falcon 9 lors de son lancement jeudi a plongé Internet dans une frénésie OVNI. SpaceX a lancé la nouvelle année en lançant sa première fusée Falcon 9, qui a ensuite propulsé une nouvelle poignée de satellites Starlink en orbite avant de revenir sur Terre. Pendant les images du lancement de la fusée en direct, un mystérieux OVNI en forme d’anneau peut être vu se déplacer sous la fusée.

DanielJW3 a tweeté une vidéo de l’observation d’OVNI, ajoutant : « Je regardais le lancement de @SpaceX Falcon 9 aujourd’hui quand j’ai vu quelque chose d’intéressant. Qu’est-ce que c’était ? @elonmusk #SpaceX #UFO #SpaceDebris. »

YouTuber The Hidden Underbelly 2.0 a également publié une vidéo de l’observation, écrivant : « Cet OVNI en forme d’anneau est apparu lors du lancement de Falcon 9 au Kennedy Space Center en Floride.

« Alors que la fusée était au-dessus de notre Terre, cet objet est apparu, puis ils ont changé de caméra. »

Une personne a même posé une question sur le forum Starlink sur Reddit, demandant : « Quelqu’un peut-il expliquer ce que c’est ?

YouTuber The Hidden Underbelly 2.0 a déclaré: « Dans cette séquence, nous pouvons voir cet objet en forme de beignet qui apparaît ici.

« Et quand nous le regardons bien, devinez ce qui se passe ? La caméra passe à une autre scène.

« Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une sorte d’éclat d’objectif, il y a généralement différentes couleurs pour un éclat d’objectif. Je suis vraiment perplexe sur celui-ci, pour être honnête. »

Une personne a répondu : « Capture vraiment géniale, vous avez raison, ce n’est pas un artefact de caméra. C’est quelque chose de physique, mais la façon dont cela se développe est si intéressante.

Un autre utilisateur a accepté, en postant: « Anneau de gel. Se forme lorsque l’engin est encore sur terre, se détache à cause des vibrations en vol. Ils se produisent souvent. »

Un téléspectateur ironique a déclaré que c’était « des extraterrestres, ce sont toujours des extraterrestres », tandis qu’un autre a plaisanté en disant qu’il s’agissait du concurrent de SpaceX et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Le Falcon 9 recyclé, qui a déjà volé, a décollé du Space Launch Complex 40 de la Station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Le décollage marque le début d’une autre année importante pour l’entreprise après une année record en 2021 lorsque SpaceX a établi un nouveau record pour la plupart des lancements en une seule année avec 31 décollages.

SpaceX a également lancé 12 astronautes sur trois missions Crew Dragon, qui comprenaient quatre citoyens privés qui ont participé dans le cadre de la mission Inspiration4.

Jeudi, 1 824 satellites Starlink en orbite fonctionnent désormais, y compris ce dernier lot.