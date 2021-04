Observations de Chauvin | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Karl Denninger, Ticker du marché:

Burn, Loot and Murder font le plein de gaz, je suppose.

Je n’ai pas regardé tout le procès jusqu’à présent, mais j’en ai vu une partie décente. Cela ne s’est pas bien passé pour l’accusation.

Normalement, ce que vous voyez dans un procès qui se dirige vers un verdict de culpabilité est une affaire de poursuite qui a peu ou pas de véritables trous. Ensuite, la défense a son tour et essaie de sauver ce qui est un ensemble assez désagréable de faits établis au tribunal.

Ce n’est pas ce qui se passe cette fois-ci, et c’est de mauvais augure pour ceux qui s’attendent à une condamnation.

Pour rappel, vous n’avez pas à gagner «au poids de la preuve» dans un procès pénal; tu dois gagner au-delà de tout doute raisonnable.

Vous pouvez tuer un homme qui est sur le point de mourir de toute façon et c’est toujours un meurtre, mais pour être reconnu coupable, vous devez être le véritable agent de la mort, même si ce n’est que quelques minutes avant que cela se soit produit autrement. Vous ne pouvez pas simplement être là et le manquement au devoir n’est pas non plus un meurtre. En effet, à quelques exceptions près (par exemple en vertu de la loi sur l’amirauté), ce n’est même pas un homicide involontaire coupable, et l’argent civil en règlement a déjà été payé.

Bien sûr, je ne peux pas prédire comment la menace de brûler les villes au sol joue dans l’esprit du jury, surtout quand il est renforcé par une émeute en plein milieu du procès lorsqu’un autre homme noir, celui-ci recherché sous mandat ouvert, se fait tirer dessus après avoir tenté de fuir. Ce n’est pas censé avoir d’importance, mais nous vivons dans la réalité, pas dans le pays imaginaire, et quiconque pense que ce n’est pas quelque chose qu’il envisage a des rochers dans la tête. Nous n’avons pas non plus la moindre idée de ce que la défense va proposer pour une affaire, car nous ne l’avons pas encore vue.

Quant au dernier tournage, c’est autant un cluster **** que je l’ai vu depuis un bon bout de temps. Les flics ont à l’origine prétendu qu’il s’agissait d’une fusillade «accidentelle», en ce sens que l’officier avait dessiné une arme à feu tout en ayant l’intention de tirer un taser. Eh bien, il n’y a pas de tir «accidentel» à moins que l’arme ne fonctionne mal, ce qui n’a pas été le cas. Si vous dessinez autre chose que ce que vous avez l’intention de faire, c’est de la négligence, pas un accident. Si vous tirez, c’est-à-dire que vous appuyez sur la gâchette alors que vous ne devriez pas, c’est aussi de la négligence. La question de savoir si la personne en question qui s’est fait tirer dessus a été raisonnablement abattue dans les circonstances cesse d’être la question une fois qu’il est admis que le tir de l’arme à feu n’était pas intentionnel. C’est quelque chose que quiconque a déjà porté une arme le sait. Quelle sorte de connard stupide se passe là-haut dans le Minnesota quand il s’agit des flics?

Mais revenons au procès Chauvin: Peut-être le plus accablant de tous quand il s’agit de doute raisonnable est «l’ami» de Floyd et apparemment trafiquant de drogue refusant de témoigner, invoquant son 5e amendement contre l’auto-incrimination. Il a parfaitement le droit de le faire, mais c’est un problème majeur pour le ministère public. Son affirmation: Il pourrait être inculpé de meurtre. Attends quoi? Comment cela peut-il arriver à moins qu’il ne craigne d’avoir tué le gars avec la drogue qu’il lui a fournie?

Encore une fois, la défense n’a pas à prouver que cela s’est produit; il leur suffit d’établir que force avoir.

Quel est le seuil des pourcentages? Cela dépend du jury, quand vous y arrivez, mais il y a assez d’accord. Cela ne peut pas être purement spéculatif; il doit y avoir un ensemble de preuves ou un manque de preuves.

Un refus de témoigner parce qu’on craint de pouvoir s’impliquer dans la mort comme facteur causal est un exemple de quelque chose qui satisfait au critère, et ce n’est pas le seul élément de preuve en question. Il se trouve que c’est l’un de ces horribles petits modèles de faits qui se sont développés dans ce cas précis.

Nous verrons comment se déroule le reste mais mon handicap à ce stade est que l’accusation ne passe pas un bon moment.

