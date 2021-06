Observations d’OVNI : un rapport du Pentagone indique que la théorie des “vaisseaux spatiaux extraterrestres” ne peut pas être exclue | Bizarre | Nouvelles

Le mémoire concerne les objets volants aperçus par des membres de l’armée américaine au cours des 20 dernières années. Il explique comment plus de 120 observations n’ont pas impliqué de vaisseau spatial militaire ou gouvernemental américain, selon le New York Times.

La “seule conclusion concluante” est que les pilotes de la marine ont peut-être rencontré une technologie secrète du gouvernement américain en fonctionnement.

Un document non classifié présenté au Congrès le 25 juin fournira « quelques autres conclusions fermes ».

Le rapport du New York Times sur les résultats a expliqué que les théories impliquant des «engins spatiaux extraterrestres» ne pouvaient pas être exclues.

Il disait : “De hauts responsables informés des renseignements ont concédé que l’ambiguïté même des conclusions signifiait que le gouvernement ne pouvait pas exclure définitivement les théories selon lesquelles les phénomènes observés par les pilotes militaires pourraient être des vaisseaux spatiaux extraterrestres.”

Cela vient après que Daniel Drezner, professeur de politique internationale à l’Université Tufts, a averti que “nous devons parler des ovnis”.

Se référant au document du Pentagone, il a écrit dans le Washington Post : « Il est de plus en plus respectable de reconnaître que les phénomènes aériens non identifiés sont une chose. »

Récemment, après que les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump se soient prononcés sur le phénomène, le professeur Drezner a affirmé sa position sur la question.

Il a dit : “Ce que je sais, c’est que les ovnis existent… nous ne pouvons plus l’ignorer.”