Observations d’ovnis : un rapport de la police brésilienne de 2008 décrit des « créatures humanoïdes » | Bizarre | Nouvelles

Le document, détaillant les événements du 19 novembre 2008, révèle la portée de l’enquête militaire sur l’incident, y compris l’observation de « figures humanoïdes ». Plusieurs témoignages oculaires ont corroboré les preuves, notamment des officiers militaires et des civils qui ont tous vu un phénomène inexplicable dans le ciel au-dessus de la ville de Cláudio, située à environ 319 km (198 miles) de Rio de Janeiro.

Une femme, Mme Renata Veloso, a alerté la police sur un objet qu’elle a vu descendre du ciel “comme un éclair” juste avant un match de football entre le Brésil et le Portugal.

Le notateur a déclaré: “Je me suis dirigé vers la fenêtre et j’ai vu un énorme objet lumineux (hexagone) accompagné de deux autres sphériques plus petits qui ont tourné sous son orbite.”

Il a ajouté: “L’un des plus petits objets était en argent et l’autre était rouge, comme du fer rouge (il a changé de couleur).”

Selon les témoins, alors que l’objet s’approchait de la Paróquia Nossa Senhora Aparecida, une église située près du centre de la ville, les réverbères ont commencé à s’éteindre bloc par bloc.

L’officier a rassemblé une petite unité de troupes qui « a commencé à crier dans une situation d’enthousiasme, de désespoir et de surprise ».

Le rapport a continué à dire qu’après un certain temps, l’objet a commencé à “émettre une forte lumière” avant de se déplacer vers le haut et hors de vue.

Ce jour-là et le lendemain, les officiers ont rencontré et interrogé des militaires et des civils au sujet des lumières qui ont survolé la ville, dont certains ont déclaré avoir vu de petits êtres « humanoïdes ».

Le rapport indique que les êtres ont été poursuivis à travers un champ de canne par un camion se déplaçant à une vitesse lente d’environ 12 mph.

Il a continué à dire que les êtres se sont échappés car ils ont pu “glisser à travers les roseaux”.

Un autre témoin a rapporté avoir vu des objets voler à « une vitesse incalculable » comme s’il n’y avait « aucune limite à la physique ».

Ils ont ajouté que les objets volaient sans bruit et à grande vitesse et semblaient même disparaître et apparaître à un autre endroit.

L’officier a déclaré que l’expérience la plus convaincante a eu lieu le 20 novembre, car ils ont affirmé avoir vu “deux êtres lumineux, d’environ trois pieds de haut, glisser à travers les roseaux”.

Le rapport disait : « Nous étions dans la camionnette Mitsubishi circulant sur une route secondaire, lorsque le sergent William a vu quelque chose dans les bois, il a tourné le véhicule 13533 vers les” êtres lumineux “, lorsque nous nous sommes approchés (50 ou 65 pieds), ils ont commencé à glisser à travers les roseaux.

« Il était visible que ces choses « marchaient » sans toucher le sol.

« Nous n’avons pas vu de pieds ni de doigts, mais nous avons vu des bras, des jambes et une tête ovale, et bien qu’ils soient lumineux, ils ne s’illuminent pas.

“Les humanoïdes étaient très brillants, nous n’avons pas vu d’yeux et ils ne sont pas apparus sur la caméra.”

Il a ajouté : « Le Sgt Waldir Araújo Silva a tout essayé pour photographier ces ‘êtres’ mais ils ne sont pas apparus, même avec le zoom de l’objectif, seules les lucioles sont apparues. »

Le document a été récemment obtenu par deux chercheurs brésiliens, Edison Boaventura et Paulo Werner, et a été traduit par un chercheur de phénomènes aériens non identifiés (UAP) nommé Rony Vernet.

Le rapport traduit est maintenant public sur Twitter et est étayé par des déclarations d’une dizaine d’officiers ayant répondu – cependant, les êtres “humanoïdes” n’ont pas été identifiés de manière concluante.