Observations rapides de la défaite olympique de l’Allemagne 4-2 contre le Brésil

Une équipe allemande sans un seul joueur du Bayern Munich – une rareté pour le pays – a perdu son match d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020 contre le Brésil 4-1. Voici quelques brèves observations du jeu :

Domination totale du Brésil en première mi-temps. Les Brésiliens ont développé leur flair pour la samba avec une performance inspirée en première mi-temps au cours de laquelle l’équipe dirigée par Dani Alves a annihilé l’Allemagne. Il y avait des nuances selon lesquelles une revanche comparable à celle d’un certain match 7-1 pouvait être obtenue. Richarlison magnifique. L’attaquant d’Everton a été superbe et a réussi un tour du chapeau. Affichage de haut niveau de sa part. L’Allemagne a eu la chance de ne pas perdre compte tenu du grand nombre d’occasions concédées. Florian Muller a réussi un affichage décent – ​​malgré le fait d’avoir inscrit 4 buts, avec un bon arrêt sur penalty et plusieurs autres bousculades sur la ligne de but, cela aurait pu facilement être 3 ou 4 de plus. Maximillian Arnold redoutable pour l’Allemagne. Avant même d’être expulsé, le skipper allemand était paresseux au passage et immobile défensivement. Un affichage vraiment horrible. Ayez une pensée pour Amos Pieper. Le défenseur a été surpassé tout au long de son séjour sur le terrain – incapable de faire face aux attaquants délicats du Brésil. Peiper fera des cauchemars de cette performance. Nadiem Amiri était une lueur d’espoir pour l’Allemagne. L’ailier a marqué un but décent en dehors de la surface et était une menace générale avec sa superbe agilité et sa haute capacité technique. L’Allemagne était continuellement prise dans la contre-attaque. Que ce soit à cause de leur déficit de buts ou non, l’Allemagne a été maintes fois prise à la pause. Cela m’a rappelé le pire du Bayern de Hansi Flick, avec juste quelques minutes, une autre opportunité de but à venir pour le Brésil en raison d’un contre-pressage faible et d’une ligne défensive stupide. Dans l’ensemble, une meilleure seconde mi-temps que la première mi-temps pour l’Allemagne. Bien qu’ils aient mal commencé le match, leur seconde mi-temps était en fait assez bonne. Jouant avec 10 hommes pendant une longue période, les Allemands auraient remporté la seconde mi-temps 2-0, sinon pour avoir dû attaquer à fond dans l’espoir d’une autre opportunité vers la fin du match. Une bien meilleure performance en seconde période avec un jeu plus courageux et une ligne de fond plus serrée. Un côté allemand fougueux. Avec 5 joueurs distincts remportant les jaunes pour l’Allemagne, le match ressemblait plus à une finale de Copa America qu’à un match de premier tour des Jeux olympiques. Les défis, les voyages, les plongeons et les poussées faisaient partie de la routine.