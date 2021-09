observer en direct comment un observateur influence la réalité

in

09/08/2021 à 08:00 CEST

Des chercheurs de l’Institut coréen des sciences fondamentales (IBS) ont quantifié pour la première fois la dualité onde-particule du monde quantique et observé en temps réel le mécanisme qui permet à l’observateur d’interférer avec la réalité.

La dualité onde-particule est un concept de la mécanique quantique selon lequel il n’y a pas de différences fondamentales entre les particules élémentaires et les ondes, puisque les particules peuvent se comporter comme des ondes et les ondes comme des particules.

Par conséquent, les objets quantiques sont complémentaires, c’est-à-dire que leurs deux qualités fondamentales ne peuvent pas être mesurées en même temps : soit la dimension ondulatoire est mesurée, soit uniquement la dimension particulaire, comme l’a établi Niels Bohr en 1927.

L’électron, par exemple, est à la fois une onde et une particule, mais il est décrit par une fonction d’onde : c’est celle qui facilite la probabilité de le trouver quelque part pour l’utiliser dans n’importe quelle fonction technologique (électronique).

La physique quantique est donc essentiellement probabiliste, contrairement à la physique classique, qui est déterministe (elle permet de localiser la prochaine éclipse solaire).

Malgré son imprévisibilité, la physique quantique a permis le développement de technologies inimaginables au XIXe siècle, telles que l’information et la communication quantiques, la métrologie, l’imagerie et la détection quantique.

Problèmes non résolus

Des scientifiques de l’Institut coréen des sciences fondamentales (IBS) ont obtenu une nouvelle base plus quantitative pour la mystérieuse dualité onde-particule qui éclaire mieux cette qualité quantique.

Dans une torsion sur le classique expérience à double fente, a utilisé des sources de photons contrôlées avec précision pour mesurer en temps réel le degré d’onde et de particule d’un photon lorsqu’il traverse un obstacle.

Leurs résultats, publiés dans Science Advances, montrent que les propriétés de l’observateur (un capteur) influencent le caractère ondulatoire et particulaire du photon. Cette découverte complique et remet en cause la compréhension commune de la complémentarité, note la revue PhysicsWorld.

Sujet connexe : Filmé pour la première fois en observation quantique

Le labyrinthe à double fente

Le labyrinthe à double fenteL’expérience de Young, mieux connue sous le nom d’expérience à double fente, conçue en 1801 par Thomas Young pour découvrir la nature corpusculaire de la lumière, a été essentielle pour démontrer la dualité onde-particule.

C’est une expérience qui contient toute la magie du monde quantique, car elle révèle deux choses : qu’au niveau élémentaire, les objets physiques peuvent se comporter comme un ensemble de particules (et ne peuvent pas, par exemple, franchir une barrière physique) ou encore comme une onde qui traverse les obstacles, comme les ondes radio qui traversent les murs.

L’expérience de Young révèle également quelque chose d’encore plus inhabituel : cette mesure ou observation influence le comportement des particules, déterminant qu’elles se manifestent sous forme d’ondes ou de corpuscules. Il se produit avec des photons, des électrons, des protons ou des neutrons.

Que se passe-t-il dans l’expérience de la double fente? C’est difficile à décrire, car à un moment donné de son développement, l’une de ces particules devra “décider” quoi faire lorsqu’elle rencontrera un mur qu’elle ne pourra pas traverser. A ce moment-là, il “observe” qu’il a deux fentes qui le font “penser” : et si je la traversais comme une vague, passant par les fentes ?

Modèle d’interférence

Modèle d’interférenceFinalement, elle se décide et traverse le mur par les deux fentes, transformées en vague. Une fois localisée de l’autre côté de la paroi, elle devient une particule et se heurte à une paroi postérieure qui n’a pas de fissures : elle heurte alors un endroit sur la seconde paroi infranchissable et laisse une trace.

L’expérience a sa miette : à mesure que de plus en plus de particules ondulent à travers la double fente, la seconde paroi reflète les impacts des particules dans lesquelles elles sont redevenues, mais elles ne se regroupent pas au hasard (comme on pourrait s’y attendre), mais suivant un ordre qui être déterminé par son comportement ondulatoire. Cet ordre s’appelle la figure d’interférence.

Et le plus surprenant : tout ce processus se produit parce que nous l’observons. Lorsque les ondes traversent les fentes, elles “se rendent compte” qu’il y a un détecteur et elles réagissent en devenant des particules. Ils « parviennent » à apparaître sur la photo en remarquant le détecteur (un interféromètre).

Le principe de complémentarité stipule que les deux résultats expérimentaux, à la fois la particule et l’onde, sont nécessaires pour bien comprendre la nature quantique, par exemple, d’un photon.

Photon séduit

Photon séduitLa nouvelle étude s’est penchée sur ces paradoxes et a déterminé que les propriétés des fentes sont également importantes pour que la dualité onde-particule se produise.

Les chercheurs ont amélioré le détecteur présent dans la fente et renforcé l’attraction qu’il éveille dans un photon pour qu’il puisse traverser le mur.

Cela a permis aux chercheurs de mieux apprécier quand le photon mute de particule à onde et de déterminer comment sa nature ondulatoire se reflète dans le motif d’interférence qui apparaît sur la seconde paroi.

Cela signifie, soulignent les chercheurs, qu’au cours de l’expérience, le photon passe de particule à onde puis de nouveau à particule, non seulement par sa propre décision, mais aussi influencé par le détecteur placé dans la fente qui lui permet de passer.

Cela signifie également que les impacts sur le mur sans fentes suivent un modèle (d’interférence) qui émane de son comportement ondulatoire. De cette façon, la particule enregistre l’instant fugace dans lequel elle était une onde, une sorte de mémoire cristallisée sur la seconde paroi.

Nous sommes dans le quantique

Nous sommes dans le quantiqueLa nouvelle expérience semble confirmer ce que Bohr disait dans les années 1920 : que nous ne sommes pas de simples observateurs de ce que nous mesurons, mais aussi des acteurs. Nous sommes dans le quantique.

La nouvelle expérience à double fente dit autre chose. Il explique comment se produit cette interaction entre l’observateur et la réalité : à travers le capteur situé sur la grille, il exerce une attraction sur le photon pour l’inciter à danser entre l’onde et la particule, en fonction de nos intérêts scientifiques (qu’il parvient à croiser). le mur et observer l’ensemble du processus en détail).

Les chercheurs notent dans un communiqué : “Richard Feynman a dit un jour que résoudre le casse-tête de la mécanique quantique réside dans la compréhension de l’expérience de la double fente.”

La nouvelle découverte nous rapproche de cette compréhension, sans mettre fin aux mystères encore à découvrir qui sont toujours associés à l’expérience de la double fente.

Référence

RéférenceComplémentarité quantitative de la dualité onde-particule. Tai Hyun Yoon, Minhaeng Cho. Science Advances, 18 août 2021, Vol 7, Numéro 34. DOI: 10.1126 / sciadv.abi9268

Image du haut : Laser diffracté utilisant une double fente. Laboratoire d’Optique de la Faculté des Sciences de l’UNAM. Lienzocien.