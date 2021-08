Observez la chute de l’humanité et jouez un trou ou deux dans le Wasteland du club de golf, venant changer

in

Mettre à jour: Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle est que Golf Club Wasteland a été un peu reculé par rapport à sa fenêtre de sortie d’origine en août, mais la bonne nouvelle est que nous avons maintenant une date de sortie finale solide et qu’elle n’est pas si loin.

Le jeu sera lancé le 3 septembre. Une bande-annonce de la nouvelle date de sortie peut être trouvée ici!

Article original (mercredi 9 juin 2021 à 12h30 BST) : Le Golf Club Wasteland, un nouveau projet annoncé par Untold Tales et Demagog Studio, associe un golf puzzle d’apparence cool et un regard familier sur l’avenir potentiel de l’humanité.

Dans le Golf Club Wasteland, 99% de la vie humaine a été anéantie par le consumérisme, et la Terre n’est plus qu’un immense terrain de golf pour les ultra-riches (qui ont apparemment fui vers Mars). Vous jouerez sur ce parcours post-apocalyptique pour un dernier tour, reconstituant la chute de l’humanité entre chaque putt réussi.

Chaque trou présente sa propre histoire, proposant parfois des énigmes pour réussir le coup parfait. Vous jouerez à travers “des monuments brutalistes détruits, des centres commerciaux en ruine et des musées abandonnés”, en écoutant un “spectateur secret” qui observe chacun de vos mouvements et en apprenant les événements qui se sont déroulés à travers la narration environnementale.

Nous devrons attendre de pouvoir mettre la main dessus pour en être complètement sûr, mais nous sommes déjà assez vendus par la bande-annonce ci-dessus – le golf lui-même a l’air satisfaisant, comme il se doit, et l’esthétique est super agréable à l’oeil. C’est peut-être celui à surveiller ?

Si vous êtes intéressé, vous serez heureux d’apprendre que Golf Club Wasteland sera lancé sur Switch et d’autres plateformes en août. Il proposera un mode Histoire ainsi que les modes Défi et Fer plus difficiles, ce dernier ne laissant “presque aucune marge d’erreur”.