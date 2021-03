Obstacles à la croissance: s’attaquer à la vulnérabilité structurelle fondamentale de l’Inde

À titre de comparaison, le revenu net moyen des grands agriculteurs est d’environ Rs 27 000, ce qui correspond à près de 6 fois la productivité à l’hectare d’un petit agriculteur.

Par Arindam Bhattacharya & Aparna Bijapurkar

Les deux dernières années ont été profondément troublées pour l’économie indienne. Le choc économique du verrouillage de Covid-19 était une raison majeure. Les récits de difficultés rencontrées par des millions de personnes qui ont perdu leur emploi quand un grand nombre de MPME ont été forcées de fermer leurs opérations ont fait la une des journaux. Et, ensuite, avant que l’industrie ne puisse pleinement se redresser, l’agitation des agriculteurs contre les nouvelles lois agricoles 2020 introduites par le gouvernement de l’Union pour réformer la commercialisation agricole a introduit une nouvelle incertitude dans le secteur agricole.

Ces deux crises déconnectées – l’une causée par une catastrophe naturelle et l’autre causée par l’homme – mettent en évidence une vulnérabilité structurelle fondamentale au cœur de l’économie indienne, à savoir que la grande majorité des « unités » économiques dans les secteurs industriel et agricole sont sous-échelle, ont une faible productivité et, dans une bonne année, créent juste assez de surplus pour se maintenir pendant une autre année. Toute crise, naturelle ou provoquée par l’homme, peut les mettre à genoux et créer ainsi un facteur de peur toujours présent pour les personnes qui y sont engagées.

Revoyons les chiffres. On estime que 99% des quelque 60 millions de MPME qui emploient environ 110 millions de travailleurs et contribuent à environ 25% du PIB sont des micro-entreprises à petite échelle, opérant à de faibles niveaux de productivité. Bien qu’il n’y ait pas de données solides pour l’Inde, les données des MPME de l’OCDE montrent que la productivité des entreprises moyennes (50-250 personnes) pourrait être jusqu’à deux fois plus élevée (cela pourrait être encore plus élevé en Inde) que celle des micro-entreprises (<9 des employés). De toute évidence, pour ces micro-unités, la construction à l'échelle est essentielle pour améliorer la productivité et devenir plus compétitive.

De même, dans le secteur agricole, 86% des agriculteurs en Inde sont petits et marginaux (moins de 2 hectares); la part de cette catégorie d’agriculteurs n’a fait qu’augmenter (70% en 1970-71) tandis que la part des grands exploitants (plus de 10 hectares) est passée de 4% à 1% au cours de la même période. Selon les données du 70e cycle du NSS, le revenu net mensuel moyen des petits agriculteurs est estimé à environ Rs 900, ce qui signifie qu’il ne reste pratiquement plus d’excédent pour surmonter une crise. A titre de comparaison, le revenu net moyen des grands agriculteurs est d’environ Rs 27 000, ce qui correspond à près de 6 fois la productivité à l’hectare d’un petit agriculteur.

Ces unités sont prises dans un cercle vicieux qui les laisse petites et improductives – une faible productivité entraîne un revenu net de subsistance, peu ou pas de surplus à investir dans de nouvelles compétences et technologies ou l’expansion des capacités, des finances médiocres et un risque élevé (et peu d’actifs à hypothéquer) se traduisent par un manque d’accès au financement, qui perpétue une faible échelle et une faible productivité. Au fil des ans, chaque gouvernement a promulgué des lois et des politiques pour aider ces secteurs – mais ce problème de sous-structure est resté insoluble et présente une énorme «pénalité de productivité» pour l’économie.

Alors, que peut-on faire pour résoudre ce problème central de la structure à sous-échelle?

Sans surprise, les trois interventions politiques thématiques pour les deux secteurs sont les mêmes. La première solution consiste à «imiter l’échelle» qui peut surmonter un tel niveau de fragmentation en créant et en renforçant des grappes industrielles et des organisations de production agricole (OPF). Un bon exemple de FPO dans l’agriculture est la Sahyadri Farmers Producer Company Limited de Nashik, Maharashtra. Au départ, un petit FPO, il compte aujourd’hui plus de 8 000 agriculteurs marginaux et exporte plus de 16 000 tonnes de raisins chaque année.

Un mauvais exemple de clusters non compétitifs sont les 59 parcs textiles en Inde dans le cadre du Scheme for Integrated Textile Park, dont 70% sont de moins de 75 acres, par rapport aux clusters compétitifs en Chine ou au Vietnam où le parc moyen est d’un superficie plus grande de 350 acres. Les gouvernements successifs ont parlé de l’importance à la fois des clusters et des FPO, mais les progrès sur le terrain ont été au mieux inégaux. Le gouvernement actuel a apporté une urgence renouvelée à la fois avec son approche de «méga parc» et en se concentrant sur les FPO dans les nouvelles lois agricoles. Nous devons réussir l’exécution cette fois.

Deuxièmement, nous devons intégrer les MPME et les petits agriculteurs marginaux dans le système de crédit formel. Pour ce faire, nous devons examiner des approches innovantes qui peuvent aider les banques et les NBFC à abandonner les prêts adossés à des actifs au profit d’une certaine forme de prêts basés sur les flux de trésorerie. Par exemple, les petits détaillants, dont la plupart sont des micro-unités, sont en dehors du système de crédit formel, incapables d’investir, de se moderniser et de se développer, sans «actifs» fixes.

Mais, tous sont liés et vendent des marques de grandes entreprises bien connues. Nos banques et nos NBFC peuvent-elles travailler avec ces entreprises et utiliser des données anonymisées sur les ventes et la performance de crédit pour développer des cotes de crédit pour leur prêt? Il pourrait y avoir des moyens innovants similaires pour couvrir d’autres segments de micro-unités. Par exemple, nous commençons à voir une augmentation du nombre de modèles de financement par nantissement offrant des crédits contre le stockage des produits agricoles. À mesure que la pénétration de l’agro-technologie augmente, pourrions-nous voir plus de crédit et de prêts aux agriculteurs basés sur des estimations des données de production ou des données de transaction sur l’e-NAM et d’autres marchés électroniques.

Enfin, nous devons réduire le coût des opérations et les risques pour les MPME et les petits agriculteurs marginaux, qui, à leur tour, peuvent améliorer leur conformité aux réglementations. La croissance de la technologie numérique et l’émergence de « plates-formes » en tant qu’innovation organisationnelle peuvent réduire les coûts de transaction, augmenter la traçabilité, améliorer la prise de décision basée sur les données pour améliorer la rentabilité, réduire le fardeau réglementaire tout en améliorant la conformité, etc.

Une récente étude Omidyar Network India-BCG intitulée The Potential of Open Digital Ecosystems montre l’énorme valeur ajoutée de la création d’une telle infrastructure technologique partagée multipartite avec des cas d’utilisation allant des marchés, du crédit / prêt, de l’assurance, à la micro-compétence et services de réglementation. Les récentes annonces du ministère de l’Agriculture de développer une agro-pile sont un premier pas bienvenu dans cette direction.

Il est plutôt malheureux qu’il faille une crise pour déclencher l’urgence de remédier à cette faiblesse structurelle fondamentale des deux secteurs. Avec le passage de la crise, nous perdons l’urgence et revenons à des solutions de fortune qui ne traitent que certains des symptômes immédiats. Peut-être que les défis actuels auxquels sont confrontés les deux secteurs, bien que pour des raisons différentes, nous inciteront-ils à travailler en mode mission pour enfin aborder ce talon d’Achille de longue date de notre économie.

Bhattacharya est directeur général et associé principal, et Bijapurkar est directeur, BCG Inde

Les opinions sont personnelles

