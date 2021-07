Obstacles : des failles politiques et un manque de crédit à faible coût frappent les projets solaires agricoles

Choudhary a déclaré : « La ferme solaire est une approche révolutionnaire pour générer des revenus supplémentaires pour les petits agriculteurs. Les États doivent développer une plate-forme de pont viable pour connecter la ferme solaire au réseau électrique. »

Par Prabhudatta Mishra et Anupam Chatterjee

Les agriculteurs pourraient gagner une somme coquette – 15 à 20 lakh Rs supplémentaires par an sur un hectare de terre – grâce à des utilisations non conventionnelles de la terre comme la production d’énergie solaire sans interrompre les activités agricoles, selon les analystes. C’est jusqu’à trois fois ce qu’ils gagnent actuellement grâce à cette exploitation agricole uniquement.

Bien que cela signifie qu’il est effectivement possible de doubler les revenus des agriculteurs en quelques années, les failles des politiques et le manque de facilités de crédit à faible coût entravent l’ambitieux projet. Un programme gouvernemental exclusif mis en place il y a deux ans pour encourager de telles entreprises a été de peu d’aide.

L’installation de panneaux solaires est à forte intensité de capital ; on estime qu’environ Rs 50 lakh sont nécessaires pour ériger les panneaux sur un acre de terrain. Pour une grande majorité des agriculteurs du pays, un tel coût est à peine abordable.

Ainsi, malgré les subventions proposées, seuls quelques projets ont été développés jusqu’à présent et même ceux-ci ont simplement permis aux agriculteurs d’obtenir des revenus de location de quelques milliers de roupies par an auprès des développeurs solaires.

Étant donné que 2,2 hectares de terres suffisent pour produire 1 mégawatt (MW) d’agrovoltaïque – un terme utilisé pour désigner le co-développement de la même superficie de terre à la fois pour l’énergie solaire photovoltaïque et pour l’agriculture – une quantité massive d’énergie solaire – 629,69 gigawatts (GW) – pourraient être générés à partir de la superficie nette ensemencée du pays de 140 millions d’hectares, selon un rapport de la Fédération nationale de l’énergie solaire de l’Inde (NSEFI) publié en mai. Le potentiel de l’agrovoltaïque est de 49,50 GW et 56,6 GW des terres en jachère et d’autres terres non cultivées, respectivement, selon le rapport.

Une quinzaine de pilotes ont été en opération jusqu’à présent. Certains États ont également lancé le processus d’enregistrement pour évaluer les intérêts des agriculteurs dans le programme Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (PM-Kusum), dévoilé en février 2019 pour catalyser le processus. Le gouvernement a également assoupli les directives pour la mise en place de centrales solaires sur les terres agricoles, autorisant des capacités inférieures à 500 kilowatts, ce qui signifie que les agriculteurs possédant de petites exploitations pourraient démarrer les entreprises.

Comme l’Inde compte 85 % de petits agriculteurs marginaux sur un total de 14,5 crores de cultivateurs propriétaires de terres, l’énergie solaire pourrait potentiellement être le moyen le plus simple d’augmenter leurs revenus, a déclaré OP Yadav, directeur du Central Arid Zone Research Institute (Cazri) basé à Jodhpur. L’institut a commandé une centrale solaire de 105 kilowatts en 2017 sur son campus avec un investissement d’environ Rs 55 lakh dans un acre de terre où l’agriculture se poursuit sur les deux tiers de la superficie. C’est, selon Cazri, le modèle parfait pour les petits agriculteurs marginaux.

Le programme PM-Kusum vise à installer 10 GW de centrales solaires sur les terres agricoles, à installer des pompes solaires agricoles de 17,5 lakh et à connecter des distributeurs d’électricité agricole à l’énergie solaire pour garantir que seule une énergie propre est utilisée pour l’irrigation. La dépense totale du programme est fixée à Rs 1,2 lakh crore avec une aide financière centrale de Rs 34 422 crore. Les gouvernements des États pourraient accorder une subvention de 30 % et les 40 % restants devront être fournis par l’agriculteur.

En plus de fournir une source supplémentaire de revenus aux agriculteurs via la vente du surplus d’électricité de leurs centrales solaires à des sociétés de distribution d’électricité gérées par l’État, le programme PM-Kusum vise à réduire le fardeau des subventions des États en réduisant la quantité d’électricité à fournir. pour l’arrosage.

Des centrales solaires peuvent même être érigées sur des terres agricoles sans entraver l’agriculture mécanisée. “Notre centrale solaire est élevée à une hauteur d’environ 3,5 mètres, ce qui permet des activités agricoles régulières et même une agriculture mécanisée sur des tracteurs”, a déclaré Sharavan Sampath, PDG d’Oakridge Energy. La société de Sampath a développé une unité solaire de 110 kilowatts sur une structure surélevée sur une terre agricole à la périphérie de Delhi dans le cadre du programme Mukhyamantri Kisan Aay Badhotri Solar Yojana du gouvernement de l’État. « L’agriculteur gagne un revenu de location moyen de 50 000 à 70 000 roupies par acre, en plus de son revenu de base tiré de l’agriculture », a ajouté Sampath.

“Environ 1,5 à 2,5 acres sont nécessaires pour construire des unités solaires de 500 kilowatts sur les terres agricoles et sur une base approximative, environ 4 unités d’électricité sont générées par kilowatt par jour”, a déclaré Subrahmanyam Pulipaka, PDG de NSEFI. “Les dépenses pour la construction d’unités solaires sur les terres agricoles sont également relativement plus élevées en raison de capacités plus petites, et le coût de construction d’une centrale de 500 kilowatts est supérieur à 1 crore de Rs et le coût sera de 10 à 12% plus élevé si les panneaux sont installés sur des structures surélevées », a ajouté Pulipaka.

Cependant, rendre le crédit disponible auprès des banques à un taux d’intérêt moins cher et faciliter la connectivité au réseau sont deux demandes majeures des agriculteurs intéressés par l’agriculture solaire. « Même si le gouvernement accorde une subvention de 60% (Centre 30% et gouvernement du Rajasthan 30%), il sera toujours difficile de réaliser l’investissement requis. À moins que les banques ne prêtent 30 à 35 % sur nos terres, nous ne pourrons pas générer de fonds par nous-mêmes », a déclaré Hariram Baswana du village de Budi Arjunpura dans le district de Nagaur au Rajasthan. Si les banques sont prêtes, au moins 15 à 20 agriculteurs de son village sont prêts à installer des centrales solaires, a ajouté Baswana.

Malheureusement, en raison de la non-disponibilité du crédit, les agriculteurs sont obligés de louer leurs terres à des taux très bas de 50 000/acre à n’importe quel développeur, a déclaré Bhagirath Choudhary du South Asia Biotechnology Centre. Les directives de PM-Kusum facilitent également cela car elles indiquent : « Si les agriculteurs/groupes d’agriculteurs/coopératives/panchayats/organisations de producteurs agricoles (OPF) ne sont pas en mesure d’organiser les fonds propres nécessaires à la mise en place du projet d’énergie renouvelable optez pour le développement du REPP via le(s) développeur(s) ou même via le DISCOM local. » Choudhary a déclaré : « La ferme solaire est une approche révolutionnaire pour générer des revenus supplémentaires pour les petits agriculteurs. Les États doivent développer une plate-forme de pont viable pour connecter la ferme solaire au réseau électrique. »

Le rapport de l’INSEFI a suggéré qu’une conversion spécifique des terres agrivoltaïques temporaires ou un autre mécanisme doit être trouvé pour empêcher les terres agricoles utilisées pour l’agrovoltaïque d’être régies par des réglementations sur l’utilisation des terres non agricoles. Il a également recommandé qu’un minimum de 80 % de la surface totale soit disponible et utilisé à des fins agricoles.

