Obstacles les plus importants aux objectifs de l’Inde en matière d’énergie solaire

Par Manjesh Nayak

Dans le cadre de l’Accord de Paris, l’Inde s’est engagée à produire 40 % de sa capacité énergétique installée à partir de sources non fossiles d’ici 2030. L’objectif d’énergie renouvelable (ER) de l’Inde pour 2022 est de 175 GW, dont 100 GW d’énergie solaire. Récemment, l’Inde s’est également fixé comme objectif ambitieux d’installer 450 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030. Selon le rapport Optimum Energy Mix de la Central Electricity Authority, la demande d’électricité du pays serait de 817 GW en 2029-30, dont 450 GW provenant de sources d’énergie renouvelables. dont le solaire apporterait 280 GW soit plus de 60%. Pour atteindre cet objectif d’énergie solaire, il faut installer en moyenne 25 GW chaque année. Nous devons construire suffisamment de capacités de fabrication dans notre pays pour être prêts du côté de l’offre. Actuellement, la capacité de fabrication nationale annuelle des onduleurs solaires s’élève à 5 GW, tandis que pour les cellules et modules solaires, elle est respectivement de 3 GW et 10-15 GW. Nous devons augmenter nos capacités de fabrication en gardant à l’esprit l’objectif des énergies renouvelables.

L’activité solaire de l’Inde est désormais largement dépendante des importations d’équipements solaires. Selon le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables (MNRE), l’Inde a importé pour 2,5 milliards de dollars de plaquettes, cellules, modules et onduleurs solaires en 2019-2020. Cependant, les interruptions causées dans le commerce international en raison de COVID-19, en particulier sur les importations de modules solaires et de cellules solaires, ont entravé l’expansion de la capacité solaire de l’Inde. Pour répondre à ses aspirations en matière d’énergies renouvelables et répondre à ses besoins croissants en électricité, nous devons changer notre dépendance à l’égard des importations et stimuler la production nationale par le biais de mesures politiques.

Voici les principaux obstacles à la réalisation des objectifs de l’Inde en matière d’énergie solaire :

Le pays manque de fabrication de polysilicium, de lingots et de plaquettes, qui sont les phases cruciales de la chaîne de fabrication du solaire photovoltaïque (PV) et sont à la fois gourmandes en capital et en énergie. En outre, une installation intégrée inadéquate, les dernières technologies et les économies d’échelle, le coût élevé du terrain et de l’électricité, une utilisation limitée des capacités, des coûts financiers élevés et une pénurie de main-d’œuvre qualifiée entraînent une augmentation des coûts de fabrication. Le principal défi entravant la réalisation de l’objectif solaire en Inde est l’incertitude politique. Les discoms dans de nombreux endroits découragent la facturation nette et la banque de puissance, car ils craignent de perdre leurs clients bien rémunérés. La législation solaire actuelle diffère selon les États et le processus d’achat d’électricité entre les États est inefficace, créant une barrière pour les consommateurs. Les changements de politique créent de la confusion parmi toutes les parties et génèrent des retards inutiles. Pour relever de tels défis, une stratégie solaire favorable aux consommateurs, allégée et cohérente est nécessaire, une stratégie qui favorise l’investissement tout en minimisant la complexité des lois. Lorsque l’on examine la situation du financement en Inde, les prêts pour les véhicules alimentés aux combustibles fossiles sont facilement et rapidement accessible, alors que l’obtention d’un prêt pour un projet solaire est difficile même lorsque la technologie est visiblement plus efficace, fiable et durable à long terme. Par rapport à d’autres pays, les tarifs solaires en Inde sont extrêmement bas, ce qui les rend insoutenables pour les développeurs et pourrait potentiellement compromettre la qualité du système solaire. En conséquence, les entreprises doivent gérer les problèmes de viabilité en termes de bénéfices et de tarifs. Il y a une pénurie de personnel qualifié en ingénierie, approvisionnement et construction (EPC). La formation et le perfectionnement des jeunes sont essentiels pour répondre aux exigences d’une industrie des énergies renouvelables en constante augmentation.

Remédier aux obstacles :

Pour commencer, il est important de construire une infrastructure de réseau solide. Cela pourrait être accompli grâce à des incitations financières et des progrès technologiques. La promotion et le soutien des cellules solaires, des modules et d’autres unités de fabrication de matériel, la modernisation des réseaux de distribution, l’incitation aux efforts de R&D et d’autres mesures liées aux infrastructures doivent également être envisagés.

En plus de cela, les investisseurs internationaux et nationaux investissent leur argent dans des projets d’ER à grande échelle. Pour ces raisons, il est crucial d’accorder des exonérations fiscales et d’autres avantages aux investisseurs en énergies renouvelables. Ces projets d’énergie renouvelable à grande échelle ont vu les tarifs les plus bas et sont essentiels à notre transformation énergétique. Grâce à des mesures financières solides telles que des obligations vertes, des fonds pour l’énergie propre et des prêts institutionnels, le secteur indien de l’énergie solaire investira judicieusement dans l’énergie solaire efficace et évolutive. La technologie.

Un autre point pertinent est que les énormes subventions actuellement accordées aux combustibles fossiles devraient être transférées aux énergies renouvelables. En 2019, la subvention ER ne représentait que 12% des subventions accordées au charbon et au pétrole.

En outre, il est également nécessaire de former et de perfectionner les jeunes afin de répondre aux exigences d’une industrie des énergies renouvelables florissante. Un rôle clé serait joué en élargissant le programme de formation Surya Mitra du MNRE et en délivrant une certification par le biais d’institutions constituées.

En conclusion, pour une croissance plus organique du secteur des énergies renouvelables, les objectifs des énergies renouvelables devraient être appliqués par les gouvernements des États. Cela serait plus largement accepté et le traitement des problèmes locaux et politiques serait plus facile. L’Inde, étant une nation tropicale, l’énergie solaire est la plus facile à exploiter parmi les sources d’énergie renouvelables. Ainsi, la filière solaire deviendra une composante indispensable et incontournable de l’économie indienne dans un futur proche et répondra à nos besoins énergétiques.

(L’auteur est directeur et directeur financier, Oorjan Cleantech Private Limited. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

