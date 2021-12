Obtenez 1+ but dans chaque mi-temps d’Arsenal contre Man City ET Chelsea contre Liverpool à 5/4 avec Paddy Power

Arsenal affrontera Man City samedi après-midi avant l’affrontement entre Chelsea et Liverpool dimanche au sommet de la Premier League – et talkSPORT s’est associé à Paddy Power pour vous offrir une augmentation de prix spéciale!

Les quatre meilleurs clubs s’affronteront pour lancer 2022 dans quelques affrontements alléchants ce week-end, chaque équipe étant désespérée pour les trois points.

Jack Grealish a marqué le deuxième avant que Man City ne s’enfuie avec le match pour gagner 7-0 contre Leeds

Les quatre premiers ont déjà marqué une tonne de buts cette saison et pourraient s’affronter ce week-end

Et Paddy Power a boosté 1+ buts dans chaque mi-temps d’Arsenal contre Man City et de Chelsea contre Liverpool du 11/10 au 5/4…

Réclamez l’augmentation du prix spécial talkSPORT EDGE ici.

Si vous n’êtes pas déjà un client Paddy Power, vous pouvez utiliser leur remise de 20 £ comme offre en espèces pour ce pari, ce qui signifie que s’il ne gagne pas, vous récupérez votre argent directement – réclamez ici*.

Le premier des deux grands affrontements pour le titre est Arsenal contre Man City au début du coup d’envoi samedi après-midi.

L’équipe de Pep Guardiola entame ce match avec huit points d’avance sur Chelsea après que les Blues aient trébuché à Brighton en milieu de semaine, tandis que City s’est imposé 1-0 à Brentford.

Ils n’auront pas à voyager trop loin pour leur prochain voyage à l’extérieur pour le Nouvel An, car ils se dirigent vers le nord de Londres où Arsenal en a remporté quatre lors de ses quatre derniers matchs.

City a maintenant dépassé Liverpool en termes de buts marqués en Premier League puisqu’ils ont atteint un total de 51 avant 2022, l’équipe de Jurgen Klopp en a déjà marqué 50 et les Blues ne sont pas loin avec 43.

Les fans sont maintenant habitués à voir chacune de ces équipes s’enfuir avec des victoires et des victoires décisives et verront comment elles s’en sortent les unes contre les autres.

Chelsea accueille Liverpool dimanche après-midi pour ce qui promet d’être une affaire serrée car ils ont tous deux perdu des points vitaux en milieu de semaine.

Les Reds sont tombés face à Leicester 1-0, n’enregistrant que leur deuxième défaite de la saison.

Cette dernière série de matchs suggère qu’il y a encore beaucoup de buts de chaque côté, mais les défenses commencent à montrer des fissures où d’autres prétendants au titre peuvent exploiter, ce qui signifie que de nombreux buts sont attendus dans les deux plus gros matchs de la saison.

S’il n’y a qu’un seul but dans chaque moitié de ces matchs du Nouvel An, le pari sera gagnant !

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ à l’aide du code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits crédités lors du règlement du pari qualifiant et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.

PADDY POWER – Pariez 20 £ et récupérez-le en espèces s’il perd*

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre mise en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront admissibles à cette promotion. Les CGU s’appliquent. Paddy’s Rewards Club : obtenez un pari gratuit de 10 £ lorsque vous placez 5x paris de 10 £+. Les CGU s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

BOOST DE PARI

Obtenez 50 £ de PARIS GRATUITS lorsque vous pariez 10 £ avec le nouveau client William Hill spécial

APERÇU

Offre de paris Brentford v Man City: obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement en espèces

APERÇU

Conseils de paris sur la Premier League : buts pour Salah, Lukaku, Sterling, Jesus et Ronaldo

SPÉCIAL COURSE

Obtenez 40 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ avec l’offre spéciale nouveau client Paddy Power

REMBOURSEMENT

Chelsea v Brighton: obtenez jusqu’à 50 £ de remboursement AS CASH lors d’un affrontement avec Betfair

L’ANNÉE À VENIR

Messi jouera en Angleterre, Newcastle dépensera gros et Kane rejoindra Man City