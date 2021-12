Obtenez 1+ tir cadré à 20/1 dans le choc de Premier League avec le nouveau client spécial de William Hill

Leicester accueille Liverpool dans la poursuite de la Premier League mardi soir après un énorme Boxing Day rempli de football.

William Hill offre des cotes accrues pour qu’il y ait plus de 1 tirs cadrés à 20/1.

Mohamed Salah a raté l’extension de son total de buts le lendemain de Noël alors que leur match contre Leeds a été reporté

William Hill – Leicester v Liverpool 20/1 – 1+ tir cadré dans le match (mobile uniquement)*

Leicester affrontera Liverpool deux jours seulement après son match contre Man City.

Les Foxes ont perdu contre Liverpool avant cette égalité en quarts de finale de la Coupe EFL et font maintenant face à un calendrier chargé contre les deux équipes en 1ère et 2e du classement de la Premier League.

Cet affrontement en coupe s’est terminé à tous les niveaux et a fini par être pénalisé après un but choquant de Takumi Minamino à la dernière minute.

Mais Jamie Vardy aime un but contre les « six premiers » et a marqué un doublé en 13 minutes contre les Reds lors du match nul.

Brendan Rodgers affrontera cependant une équipe très différente, car Jurgen Klopp a choisi de reposer certains joueurs clés pour le match avant leur programme de Noël chargé.

Comment réclamer…

Inscrivez-vous en vous assurant d’utiliser EPS20 dans la section Code promotionnel (mobile uniquement) Pari maximum de 1 £ avec une cote de 20/1 Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 5 £ (expiration de 30 jours)

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

*18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPS20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 22 décembre 2021 jusqu’à 20h00 le 28 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org

