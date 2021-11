Obtenez 10/1 sur plus de 0,5 buts dans le derby de Manchester avec la nouvelle offre client de William Hill

Manchester United affronte à nouveau ses rivaux à Old Trafford samedi après-midi et Manchester City tentera de reprendre le chemin de la victoire.

William Hill offre aux nouveaux clients d’énormes chances de gagner sur les hôtes, avec Man United à 70/1 pour gagner, ou vous pourriez obtenir 10/1 sur UN but marqué de chaque côté.

. – .

Old Trafford accueille l’épreuve de force épique du samedi et produit souvent des moments d’éclat

William Hill – Obtenez plus de 0,5 buts dans le Derby de Manchester à 10/1*

United a quelque peu retrouvé le chemin de la victoire mais a fait match nul en milieu de semaine.

Cristiano Ronaldo les a une nouvelle fois sauvés en égalisant mardi soir contre l’Atalanta.

De retour à Old Trafford après 11 ans à jouer pour le Real Madrid, l’attaquant portugais a fait une énorme différence.

Depuis, il a aidé l’équipe à remporter de multiples victoires, dont de nombreuses héroïsmes d’arrêt.

City, de son côté, s’est déchaîné mercredi contre le Club de Bruges en s’imposant 4-1 contre le club belge.

Mais le butin de ce match a été partagé à plusieurs reprises ces dernières années, City et United se partageant les victoires presque également au cours des dix derniers matchs.

United a remporté le dernier match à huis clos grâce à un penalty précoce de Bruno Fernandes et un deuxième courtoisie de Luke Shaw.

Avec le retour des fans, ce sera le match à ne pas manquer ce week-end.

