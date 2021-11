Obtenez 10 $ lorsque vous partagez votre carte Apple via iCloud Family

Apple propose une promotion aux clients lorsqu’ils partagent leur Apple Card via la fonction Apple Card Family.

Famille de cartes Apple

Lorsque vous ajoutez un nouvel utilisateur de la carte Apple à votre compte avant le 30 novembre, vous recevrez 10 USD en espèces quotidiennes lorsqu’il effectuera son premier achat avec la carte dans les 30 jours. Daily Cash est stocké sur votre carte Apple Cash dans Wallet et peut être dépensé comme de l’argent réel avec Apple Pay ou transféré sur un compte bancaire.

Apple Card Family permet à deux personnes de co-détenir une Apple Card, de partager et de fusionner leurs lignes de crédit tout en accumulant du crédit ensemble à parts égales. Apple Card Family permet également aux parents de partager Apple Card avec leurs enfants, tout en offrant des limites de dépenses et des contrôles optionnels pour aider à enseigner des habitudes financières intelligentes et sûres.

Toute personne âgée de 13 ans ou plus peut être ajoutée en tant que participant. Les enfants et les jeunes adultes peuvent en apprendre davantage sur le crédit et les saines habitudes de dépenses, pendant que vous fixez des limites de dépenses. Vous pouvez également voir où ils dépensent avec Apple Maps. Tout le monde obtient sa propre carte en titane, et les participants âgés de 18 ans ou plus peuvent même utiliser la carte Apple pour établir leur historique de crédit.