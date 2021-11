Obtenez 150 $ de rabais sur cet aspirateur robot Roborock pendant la durée de cette offre Black Friday

Je suis parfaitement satisfait de garder ma maison bien rangée, car pour une raison quelconque, je déteste absolument passer l’aspirateur. Heureusement, je n’ai pas eu à le faire depuis des années depuis que j’ai mon aspirateur robot. Une femme de ménage robotique de qualité peut vraiment vous aider à garder votre maison propre, mais elles ne sont pas toutes faites de la même manière. Heureusement, le Black Friday est le moment idéal pour acheter l’un des meilleurs aspirateurs robots à un prix réduit.

Je teste et examine les aspirateurs robots depuis des années et le Roborock S5 Max est l’un de mes favoris absolus. Il offre une aspiration puissante et nettoie en rangées pour laisser des lignes d’aspiration parfaites sur votre tapis. De plus, il a une tonne de fonctionnalités intelligentes. Par exemple, il cartographie votre maison, vous pouvez donc utiliser l’application pour créer des horaires, lui dire de nettoyer une zone spécifique, ou même mettre en place des barrières virtuelles pour l’empêcher d’entrer dans une partie de votre maison. C’est vraiment l’un des meilleurs aspirateurs du moment et vous pouvez actuellement l’obtenir pour 150 $ de réduction sur Amazon. N’oubliez pas de cocher ce coupon de 150 $ avant de l’ajouter à votre panier !

Robot Aspirateur Roborock S5 Max | Économisez 150 $



Il s’agit d’un aspirateur robot très intelligent qui nettoie d’avant en arrière en rangées ordonnées. À l’aide de l’application, vous pouvez programmer des heures de nettoyage, mettre en place des zones interdites et même garder une trace de l’emplacement de votre aspirateur à tout moment. Il a une très longue durée de vie de la batterie et une excellente aspiration aussi.

379,99 $ sur Amazon

Le Roborock S5 Max a une aspiration puissante et peut même nettoyer après que mes corgi et mes chats en désordre soient constamment perdus. Chaque fois que je vide la poubelle, elle est toujours remplie à ras bord de fourrure, de litière pour chat et de nourriture pour animaux de compagnie. Ma maison aurait l’air bien plus en désordre si je n’avais pas fait ce ménage tous les matins.

Si vous envisagez de vous procurer un aspirateur robot cette année, je vous recommande fortement d’en faire le Roborock S5 Max. C’est un appareil vraiment impressionnant qui peut vous aider à garder votre maison propre de manière pratique.

