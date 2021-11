Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur l’affrontement Malmo vs Chelsea Champions League avec Betfair spécial nouveau client

Chelsea se rendra à Malmö mardi soir pour son match de Ligue des champions dans le groupe H.

Et Betfair offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs à utiliser sur les accumulateurs lorsqu’ils parient 5 £.

.

Tuchel a affronté les médias avant le match nul de Chelsea en Ligue des champions cette semaine BETFAIR – PARI 5 £ OBTENEZ 20 £ EN ACCAS GRATUIT *

Chelsea a remporté ce match à Stamford Bridge de manière convaincante, mettant quatre fois la tenue suédoise à la fin du mois dernier.

Les Blues ont suivi cette victoire avec une victoire catégorique 7-0 contre Norwich trois jours plus tard et ont maintenu leur forme dominante.

L’équipe londonienne a perdu deux fois au total toutes compétitions confondues, une fois contre la Juventus le mois dernier dans ce groupe, puis une fois en Premier League.

Ils sont en tête de la Premier League et chercheront à conserver leur titre de Ligue des champions acquis la saison dernière.

Malmö a perdu les trois dans cette compétition et n’a pas non plus réussi à trouver le chemin des filets et sera contre lui avec une solide défense à Chelsea.

Et nous soutenons Chelsea pour gagner à zéro et plus de 2,5 buts à 3.24/1.

Les nouveaux clients de Betfair peuvent utiliser leur pari de 5 £ pour se qualifier pour leur pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs grâce à notre astuce – et en cas de succès, vous gagnerez 16,21 £.

Comment réclamer…

Betfair spécial

Visitez le site Web de Betfair en utilisant ce lien ICI * Ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel ZSKAGR Placez un pari minimum de 5 £, sur N’IMPORTE QUEL marché des paris sportifs avec une cote d’au moins Evs (2,0) Obtenez un pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs à utiliser sur accas

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Nouveaux clients, cotes paires minimales (2.0). Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes de débit ou d’ApplePay seront admissibles. Paris gratuits attribués après le règlement du pari qualificatif, valables 30 jours. Maximum 20 £ de paris gratuits. Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.