Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur le choc Liverpool vs Atletico Madrid Champions League avec Betfair spécial nouveau client

Liverpool accueille l’Atletico Madrid ce soir pour son match de Ligue des champions dans le groupe B alors que les deux géants européens se battent pour une place en huitièmes de finale.

Et Betfair offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs à utiliser sur les accumulateurs lorsqu’ils parient 5 £.

GETTY

Klopp et Simeone ont développé toute une rivalité BETFAIR – PARI 5 £ OBTENEZ 20 £ EN ACCAS GRATUIT *

Le match inverse avait tout avec Liverpool menant par deux buts au début de l’Atletico faisant un retour en première mi-temps grâce à Antoine Griezmann.

L’attaquant a ensuite été expulsé en seconde période, puis Mohamed Salah a marqué un doublé pour assurer le thriller de cinq buts au stade Wanda Metroplitano.

Liverpool a dominé la ligue en remportant sept victoires et quatre nuls sans succomber à une défaite.

Les Reds ont cependant été choqués ce week-end, lorsque Brighton a également réussi à revenir d’un déficit de deux buts pour marquer un point.

De son côté, Madrid a vu de nombreux cartons rouges cette saison, avec neuf joueurs expulsés lors de leurs 15 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Sur ces neuf, quatre ont été pour Madrid, y compris le carton rouge vu lors de ce match le mois dernier.

Et nous soutenons Liverpool pour gagner, plus de 40 points de réservation et Mohamed Salah pour obtenir 3 tirs cadrés ou plus à 11.03/1.

Les nouveaux clients de Betfair peuvent utiliser leur pari de 5 £ pour se qualifier pour leur pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs grâce à notre astuce – et en cas de succès, vous gagnerez 55,17 £!

Comment réclamer…

Betfair spécial

Visitez le site Web de Betfair en utilisant ce lien ICI * Ouvrez un nouveau compte en utilisant le code promotionnel ZSKAGR Placez un pari minimum de 5 £, sur N’IMPORTE QUEL marché des paris sportifs avec une cote d’au moins Evs (2,0) Obtenez un pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs à utiliser sur accas

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Nouveaux clients, cotes paires minimales (2.0). Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes de débit ou d’ApplePay seront admissibles. Paris gratuits attribués après le règlement du pari qualificatif, valables 30 jours. Maximum 20 £ de paris gratuits. Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.