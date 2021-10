Obtenez 20 £ DE PARI GRATUIT sur le match de la Coupe EFL entre West Ham et Man City avec l’offre spéciale nouveau client de Betfair

West Ham affrontera Man City mercredi soir pour les huitièmes de finale de la Coupe EFL au London Stadium.

L’équipe de Pep Guardiola n’a plus perdu contre West Ham depuis 2015

Les deux équipes de Premier League s’affronteront pour avoir une chance d’aller plus loin dans la coupe nationale et de se qualifier pour les quarts de finale.

West Ham a connu un succès sans précédent en Europe cette année et a également impressionné en championnat, à seulement trois points de Man City dans l’état actuel des choses.

Man City n’a pas perdu en championnat depuis son premier match contre Tottenham et est sur une impressionnante séquence d’invincibilité en Angleterre.

Mais en Europe, ils sont tombés face au PSG 2-0 et chercheront à garder la charge pour plus de titres dans les compétitions de coupe.

West Ham a perdu 11 de ses 12 derniers matches contre Man City toutes compétitions confondues, l’autre s’étant soldé par un match nul 1-1 en octobre dernier.

Nous soutenons Man City pour gagner 2-1 à 6/1.

