Obtenez 20 £ de PARIS GRATUITS sur le choc de la Premier League avec le spécial nouveau client de Betfair

Liverpool affrontera Arsenal à Anfield samedi et concourra dans le top quatre de la Premier League car les deux ne sont séparés que de deux points.

Si Arsenal gagne samedi, ils reprendront Liverpool d’un point et, selon le résultat de West Ham, pourraient même menacer la troisième place car les Reds n’ont qu’un point de retard sur les Hammers.

.

Mohamed Salah a déjà marqué dix buts cette saison rien qu’en championnat et adore un but contre Arsenal

BETFAIR – Obtenez un pari gratuit de 20 £ lorsque vous placez des paris d’une valeur de 50 £*

(Répétez jusqu’à 5 fois)

Liverpool a remporté ses cinq derniers matches de championnat à domicile contre Arsenal tout en marquant au moins trois buts lors de chaque victoire.

Depuis que Jürgen Klopp a pris la tête de Liverpool, Arsenal n’a remporté qu’un seul des 11 matchs de Premier League contre les Reds.

La défaite de Liverpool à West Ham la dernière fois a mis fin à leur série de 20 matchs sans défaite en championnat, ce qui signifie qu’Arsenal est devenu l’équipe avec la plus longue série sans défaite avec huit matchs.

Mohamed Salah a été directement impliqué dans neuf buts en neuf matchs de Premier League contre Arsenal.

Le joueur de 29 ans a également marqué dix buts et aidé sept en championnat après seulement 11 matches.

Bien que les statistiques semblent favoriser Liverpool – compte tenu des récents matchs en tête-à-tête – les Gunners cherchent à poursuivre leur énorme revirement qui les a déjà vus flirter avec la zone de relégation.

Liverpool n’a pas encore gagné de match cette saison avec un seul but et a déjà bénéficié d’une marge de plus de trois buts à cinq reprises cette saison.

En utilisant le Bet Builder, nous soutenons Mohamed Salah pour marquer et Liverpool pour gagner par exactement un but à 6.07/1.

Les nouveaux clients de Betfair peuvent utiliser 10 £ de leurs 50 £ de paris pour se qualifier pour leur pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs grâce à notre pourboire – et en cas de succès, vous gagnerez 60,70 £!

Ouvrez votre nouveau compte en utilisant le code promo ZBAA01.

Placez 50 £ de paris et vous recevrez un pari gratuit de 20 £. Vous pouvez le faire CINQ fois et obtenir un total de 100 £ en paris gratuits.

SPÉCIAL TALKSPORT EDGE

Obtenez Villa, Newcastle et Norwich pour gagner à 28/1 avec Paddy Power

PREM APERÇU

Conseils de paris: Chelsea et Liverpool gagnent, Ronaldo et Jesus marquent

dernier

Prochain patron de Man United: Rodgers en tête, Zidane et Poch en mix, Ronaldo juste 25/1

CHAUFFER

Offre de paris sur la F1 : obtenez Lewis Hamilton pour remporter le GP du Qatar à 30/1 avec William Hill

prétendants

Obtenez Liverpool pour gagner à 30/1 OU Arsenal pour gagner à 100/1 avec William Hill

MACHINE DE BUT

Obtenez Cristiano Ronaldo pour marquer le premier pour Man United à 16/1 avec 888 Sport

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Les nouveaux clients placent 50 £ de paris pour recevoir 20 £ de paris gratuits. Répétez jusqu’à 5 fois pour recevoir un maximum de 100 £. Cote min 1,2 (1/5). Paris multiples inclus. Paris d’échange exclus. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org