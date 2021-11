Obtenez 20 £ de PARIS GRATUITS sur le choc de la Premier League avec le spécial nouveau client de Betfair

Manchester City accueille le PSG à l’Etihad Stadium mercredi soir pour son affrontement dans le groupe A de la Ligue des champions.

Les Citizens n’ont qu’un point d’avance sur l’équipe française avant ce match et seront absents pour trois points pour s’assurer une place en huitièmes de finale de la compétition.

Lionel Messi est sur le point de jouer à nouveau dans la Ligue des champions et aime un but contre Manchester City

L’affrontement de mercredi avec Man City et le Paris Saint-Germain pourrait s’avérer être l’événement principal de la Ligue des champions cette semaine alors que les équipes étoilées sont prêtes à tout mettre en œuvre pour une victoire.

Le PSG a gagné la dernière fois que ces deux-là se sont affrontés au Parc des Princes.

Lionel Messi a marqué un but spectaculaire pour sceller la victoire vers la fin du match et il a même inscrit son premier but en championnat pour l’équipe française ce week-end.

L’Argentin a un bon bilan contre ses adversaires anglais, en particulier City où il a marqué sept buts en sept matches dans la compétition contre eux.

Jack Grealish s’est créé plus d’occasions que tout autre Citizen cette saison en Europe et fera également partie intégrante de l’équipe cette semaine après sa victoire catégorique sur Everton.

Sergio Ramos devrait commencer pour l’équipe française après son retour d’une longue absence et a une abondance d’expérience en Ligue des champions, notamment des buts, des cartes et des drames.

