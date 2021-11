Obtenez 20 £ de PARIS GRATUITS sur le choc de la Premier League avec le spécial nouveau client de Betfair

Everton accueille Liverpool à Goodison Park demain soir dans ce qui devrait être un autre derby passionnant du Merseyside.

Les Toffees sont sur une séquence périlleuse sans victoire et se heurtent maintenant à l’un des adversaires les plus coriaces possibles et à leurs rivaux les plus féroces.

.

Mohamed Salah a déjà marqué lors de dix matchs consécutifs cette saison, peut-il commencer une autre séquence contre Everton ?

BETFAIR – Obtenez un pari gratuit de 20 £ lorsque vous placez des paris d’une valeur de 50 £*

(Répétez jusqu’à 5 fois)

Everton a cependant gagné contre Liverpool la dernière fois, remportant une victoire 2-0 à Anfield qui leur a également permis de battre un record sans victoire de 20 matchs contre les Reds.

Liverpool est invaincu lors de ses dix derniers matchs à l’extérieur de Premier League contre Everton, qui remonte à octobre 2010.

Cependant, les fans d’Everton pourraient ne pas être trop inquiets de perdre tous les points possibles car huit de ces visites ont terminé au niveau, y compris chacune des quatre dernières d’affilée.

Il s’avère difficile pour les hommes de Jurgen Klopp de trouver le vainqueur sur le terrain de leurs rivaux ces derniers temps, mais ils ont été dans une forme exceptionnelle récemment.

Rafael Benitez prendra en charge les Toffees pour la première fois à Goodison Park en tant que manager d’Everton dans le derby du Merseyside où il affrontera son ancienne équipe.

Ce match a vu plus de cartons rouges que tout autre match avec 22 envois stupéfiants alors qu’ils se battent vraiment pour en faire une rivalité passionnante pour les neutres.

Liverpool pourrait battre le record de l’élite anglaise en marquant deux buts ou plus lors de matchs consécutifs, s’il en marque au moins deux contre Everton. Ils sont actuellement associés à la séquence de 17 matchs de Sunderland qui remonte à 1927.

Mohamed Salah a marqué ou aidé un but lors de chacun de ses six derniers matchs à l’extérieur en championnat avec sept buts et cinq passes décisives et l’ailier a également été en feu pour les Reds en Ligue des champions.

Nous soutenons Liverpool pour gagner par exactement trois buts, un carton rouge dans le match et Mohamed Salah pour marquer à 45/73.

Les nouveaux clients de Betfair peuvent utiliser 10 £ de leurs 50 £ de paris pour se qualifier pour leur pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs grâce à notre pourboire – et en cas de succès, vous gagnerez 457,30 £!

Ouvrez votre nouveau compte en utilisant le code promo ZBAA01.

Placez 50 £ de paris et vous recevrez un pari gratuit de 20 £. Vous pouvez le faire CINQ fois et obtenir un total de 100 £ en paris gratuits.

PARI SPÉCIAL – Obtenez que Mo Salah, Sadio Mane et Diogo Jota marquent tous à 7/1

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Les nouveaux clients placent 50 £ de paris pour recevoir 20 £ de paris gratuits. Répétez jusqu’à 5 fois pour recevoir un maximum de 100 £. Cote min 1,2 (1/5). Paris multiples inclus. Paris d’échange exclus. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.