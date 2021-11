Obtenez 20 £ de PARIS GRATUITS sur les éliminatoires de la Coupe du monde ce soir avec l’offre spéciale pour les nouveaux clients de Betfair

Le Pays de Galles accueille la Belgique pour son dernier affrontement dans le Groupe E lors des phases de qualification pour la Coupe du monde ce soir, mais a besoin d’au moins un match nul pour garder ses espoirs de coupe.

Le Pays de Galles a remporté la dernière victoire contre la Biélorussie avec un score de 5-1 pour presque sceller la deuxième place, ce qui pourrait s’avérer vital si la différence de buts est réduite.

Kevin De Bruyne joue un rôle essentiel au milieu du terrain pour la Belgique et affronte un ennemi de Premier League avec l'ancienne star de Manchester United Ryan Giggs en charge du Pays de Galles

Le Pays de Galles fait face à une équipe belge difficile, mais doit obtenir au moins un match nul pour garantir qu’il ne se retire pas de la Coupe du monde.

L’équipe de Ryan Giggs n’a que trois points d’avance sur la République tchèque qui affronte l’Estonie.

Si le Pays de Galles perd et que la République tchèque gagne, tout se jouera sur la différence de buts au classement.

La Belgique a déjà remporté le groupe sans avoir perdu lors de ses sept matches. Une rotation de l’équipe pourrait donc être en jeu pour reposer ses joueurs clés avant un retour au football de club ce week-end.

Le Pays de Galles a cinq buts d’avance en termes de différence de buts tandis que la Tchéquie n’a que deux buts de retard.

Tout se résume à cela pour Bale and co qui se battent pour conserver leur place dans la Coupe du monde 2022.

Aaron Ramsey a marqué le premier but la dernière fois et le dernier match de la Belgique les a vus gagner 3-1 sur l’Estonie grâce aux buts de Christian Benteke, Yannick Carrasco et Thorgan Hazard.

Ce sera certainement une égalité bien disputée ce soir avec tout le monde à jouer dans cette qualification compétitive.

Et nous soutenons plus de 2,5 buts, plus de 30 points de réservation et Benteke pour marquer à 8,34/1.

