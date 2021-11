Obtenez 20 £ DE PARIS GRATUITS sur les qualifications pour la Coupe du monde avec l’offre spéciale nouveaux clients de Betfair

L’Angleterre se rend ce soir à Saint-Marin pour son dernier match du Groupe I des qualifications pour la Coupe du monde et a juste besoin d’un tirage au sort pour une place au Qatar l’année prochaine.

Les Three Lions mènent le groupe de trois points juste devant la Pologne qui affronte la Hongrie lors de son dernier match.

.

Gareth Southgate a été impressionné par la performance de son équipe vendredi soir BETFAIR – Obtenez un pari gratuit de 20 £ lorsque vous placez des paris d’une valeur de 50 £*

(Répétez jusqu’à 5 fois)

L’Angleterre a remporté une victoire catégorique 5-0 contre l’Albanie vendredi soir au stade de Wembley.

Un coup du chapeau de Harry Kane en première mi-temps avec des buts de Harry Maguire et Jordan Henderson a vu les Trois Lions se rallier à la victoire dans un style dominant.

La seconde mi-temps a donné l’occasion de se reposer et de faire tourner l’équipe prête pour ce soir et les matches de club ce week-end.

Saint-Marin a également été battu 5-0 au stade de Wembley la dernière fois que ces deux nations se sont rencontrées en mars.

L’équipe est susceptible de tourner ce soir avec quelques joueurs exclus pour ce soir et de fournir une sortie à ceux qui ont raté le choc de vendredi.

L’Angleterre a joué sept fois contre Saint-Marin et a remporté chacun d’entre eux avec un score total de 42-1.

Et nous soutenons l’Angleterre pour gagner 6-0 et Bukayo Saka pour marquer deux buts ou plus à 28,84/1.

Les nouveaux clients de Betfair peuvent utiliser 10 £ de leurs 50 £ de paris pour se qualifier pour leur pari gratuit de 20 £ sur les paris sportifs grâce à notre conseil – et en cas de succès, vous gagnerez 288,43 £!

Ouvrez votre nouveau compte en utilisant le code promo ZBAA01.

Placez 50 £ de paris et vous recevrez un pari gratuit de 20 £. Vous pouvez le faire CINQ fois et obtenir un total de 100 £ en paris gratuits.

dernier

Prochain patron de Man United: Rodgers odds-on, Zidane et Poch en mix, Ronaldo juste 25/1

Suivant Canari

Nouvelles chances du nouveau manager de Norwich City: le favori de Smith après que Lampard ait refusé le rôle

BONUS DE COURSE

Obtenez 40 £ de PARIS GRATUITS pour la réunion de novembre de Cheltenham avec l’offre Parimatch

SPÉCIAL TALKSPORT EDGE

Obtenez Harry Kane pour marquer et l’Angleterre pour gagner 3-0 porté à 6/1

COUVRE-FEU

Amener Lewis Hamilton à remporter le Grand Prix du Brésil à 50/1 avec William Hill

PARIS DE COURSE

Obtenez 60 £ de paris gratuits pour l’action de Cheltenham avec la nouvelle offre client de Betfair

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Les nouveaux clients placent 50 £ de paris pour recevoir 20 £ de paris gratuits. Répétez jusqu’à 5 fois pour recevoir un maximum de 100 £. Cote minimum 1,2 (1/5). Paris multiples inclus. Paris d’échange exclus. Des restrictions de paiement s’appliquent. Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org