Obtenez 3 mois de Xbox Game Pass sur PC pour 1 $ (nouveaux abonnés uniquement)

Dans le cadre de ses efforts pour augmenter le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass, Microsoft propose une offre assez intéressante pour le Xbox Game Pass pour PC. Une nouvelle offre a été lancée aujourd’hui, le 2 novembre, grâce à laquelle les nouveaux abonnés peuvent s’inscrire et obtenir trois mois pour seulement 1 $.

C’est aussi un très bon moment pour avoir le Game Pass, car Forza Horizon 5 (9 novembre) et Halo Infinite (8 décembre) sont lancés très bientôt, tandis qu’Age of Empires IV et Minecraft viennent d’être ajoutés au Game Pass. Avec cette offre, vous pouvez jouer à tous ces jeux (et à bien d’autres) pour seulement 1 $. Le service coûte normalement 10 $/mois.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : le meilleur du Xbox Game Pass… Ne les manquez pas

Le Xbox Game Pass Ultimate (15 $/mois), quant à lui, comprend le Xbox Game Pass pour console et PC, ainsi que Xbox Cloud Gaming et EA Play. Microsoft propose également des abonnements Ultimate aux nouveaux abonnés pour seulement 1 $ pendant trois mois.

Xbox Game Pass est le programme d’abonnement ambitieux de Microsoft qui offre aux membres un catalogue croissant de cadeaux dans le cadre d’un abonnement unique. Les nouveaux ajouts au Xbox Game Pass en novembre incluent Forza Horizon 5, mentionné précédemment, ainsi que GTA: San Andreas Definitive Edition, It Takes Two et Football Manager 22, entre autres.

Dans d’autres nouvelles, Microsoft a récemment annoncé que le nombre d’abonnés au Xbox Game Pass continuait de croître, mais pas aussi vite que prévu. Microsoft ne l’a révélé que parce que le PDG Satya Nadella obtient un bonus si les abonnés au Game Pass atteignent certains objectifs.