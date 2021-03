Obtenez 30/1 sur Whyte pour gagner la confrontation des poids lourds avec BetVictor spécial

DILLIAN WHYTE et Alexander Povetkin s’affrontent contre les poids lourds de samedi à Gibraltar.

Et les bookmakers BetVictor offrent à de nouveaux clients des cotes colossales de 30/1 que Whyte gagne par n’importe quelle méthode – qui est augmentée de 2/7!

Spécial BetVictor: Obtenez Dillian Whyte à 30/1 pour gagner un match revanche contre Alexander Povetkin

OFFRE BETVICTOR: DILLIAN WHYTE 30/1*

Comment réclamer cette offre.

Alexander Povetkin contre Dillian Whyte II

Visitez le site Web de BetVictor en utilisant ce lien ICI *

Créez un nouveau compte, déposez un minimum de 5 € et optez pour la promotion via l’onglet « offres » Placez un pari maximum de 1 € au prix normal sur Dillian Whyte pour gagner le combat contre Alexander Povetkin Rappelez-vous, le pari DOIT être placé avant l’expiration de l’offre le samedi 27 mars à 21 h Si vous réussissez, BetVictor créditera votre compte de 30 £ en paris gratuits. Réclamez ce spécial 30/1 ICI*

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

Povetkin, 41 ans, a remporté une superbe victoire par élimination directe au cinquième tour contre le poids lourd britannique dans le jardin du siège de Matchroom Boxing.

Whyte avait battu son adversaire pendant une grande partie du premier combat avec le Russe frappé à la toile deux fois avant de renverser la vapeur.

Mais le joueur de 32 ans a pleinement l’intention de bannir ces souvenirs et de récupérer son titre provisoire WBC dans ce qui est surnommé le match revanche « Rumble on the Rock » à Gibraltar.

Il a déclaré: «Se battre à Gibraltar va être amusant. Je suis dans la boxe pour réaliser des choses, inspirer les gens et divertir différents fans, donc je suis reconnaissant d’être en mesure de pouvoir le faire.

Alexander Povetkin contre Dillian Whyte II

Cotes BetVictor

Résultat

Alexandre Povetkin – 5/2

Nul – 33/1

Dillian Whyte – 2/7 – OBTENEZ 30/1 ICI *

Méthode de victoire

Alexander Povetkin par KO, TKO ou DQ – 3/1

Alexander Povetkin par décision ou décision technique – 14/1

Dillian Whyte par KO, TKO ou DQ – 8/11

Dillian Whyte par décision ou décision technique – 3/1

Offres spéciales améliorées

Dillian Whyte vainqueur en 60 secondes – 150/1

Alexander Povetkin va gagner en 60 secondes – 150/1

Soit combattant pour gagner dans les 60 secondes – 80/1

La GRANDE offre.

Dillian Whyte vainqueur – WAS 2/7 MAINTENANT 30/1*

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

«Préparer un match revanche, c’est comme d’habitude pour moi. Pour certains boxeurs, cela peut les affecter et ils commencent à douter d’eux-mêmes. Mais pas moi. Je suis juste content de recommencer à faire beaucoup de vieilles choses que je n’ai pas faites depuis un moment.

«Tout le monde ressent de la pression, mais je m’en occupe. Oui, je souris et ris beaucoup, mais il y a beaucoup de violence en moi.

«Je le distribue simplement de la bonne manière au fur et à mesure que je sais que j’en ai besoin. Parce que je suis un gars très fort, je n’ai pas besoin de me promener et d’être une prima donna. Je suis très respectueux et facile à vivre jusqu’à ce que quelqu’un me dérange.

«C’est à 100% le plus gros combat de ma carrière jusqu’à présent. C’est juste après une défaite et je vais dans un match revanche immédiat.

«Je ne suis pas nerveux cependant. Je suis surexcité.

«C’est juste un autre combat et je me suis battu toute ma vie. Je suis un guerrier. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis un guerrier. Je n’ai pas peur de perdre. Mon esprit se concentre simplement sur le fait de redresser le mauvais. »

Images de drone du lieu du « Rumble on the Rock » – Dillian Whyte contre Alexander Povetkin 2