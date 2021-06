Obtenez 30 £ de paris gratuits ou des augmentations de prix pour les favoris à prix réduit

888Sport propose aux nouveaux clients 30 £ de paris gratuits pour le Derby d’Epsom – ou deux prix améliorés.

Vous pouvez choisir de vous inscrire et de parier 10 £ sur la première course pour obtenir un pari gratuit de 5 £ sur les six courses restantes, chaque jour de l’événement.

Les nouveaux clients de 888Sport peuvent obtenir 30 £ de paris gratuits pour Epsom

888SPORT RECEVEZ 30 £ EN PARIS GRATUITS*

OBTENEZ AL AASY AU 9/1 ICI*

OBTENEZ SANTA BARBARA AU 18/1 ICI*

Ou vous pouvez obtenir Al Aasy à 9/1, boosté à partir de 9/10, ou Santa Barbara à 18/1 boosté à partir de 9/4.

Le Derby a lieu le vendredi et le samedi à Epsom, avec la première course de chaque jour à 14h.

La course finale a ensuite lieu à 17h40 le vendredi et 17h50 le samedi.

Pour obtenir l’offre de paris gratuits, vous devez vous inscrire et parier 10 £ sur la première course de la journée – vous obtiendrez ensuite 5 £ de paris gratuits pour le reste de la journée – six courses totalisant 30 £ de paris gratuits.

Pour obtenir les offres de prix améliorées, inscrivez-vous simplement ici et placez votre pari à des cotes normales – avec un pari maximum de 5 £ – et vous obtiendrez les gains améliorés en paris gratuits.

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £ avec le code promotionnel • Mise minimale de 10 £ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours

Le pari qualifiant doit être placé à la cote normale • pari maximum 5 £ • Gains supplémentaires payés en PARIS GRATUITS et ajoutés dans les 72 heures suivant le règlement du pari qualificatif • Les paris gratuits expirent 7 jours après le crédit



