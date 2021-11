Obtenez 300 $ de rabais sur le Narwal T10 plus un ensemble cadeau d’accessoires gratuit

Garder vos sols propres peut être un problème, ce qui rend la corvée facile à tergiverser. Entrez dans le robot laveur et aspirateur Narwal T10 (US/CA) doté d’une puissante aspiration, d’un filtre HEPA, d’une vadrouille, d’une conception autonettoyante, d’une navigation intelligente et bien plus encore. Et pour les lecteurs de ., nous avons une remise de 300 $ et un coffret cadeau d’accessoires Narwal gratuit.

Narwal est un lauréat du CES Innovation Award spécialisé dans les aspirateurs domestiques intelligents. Il a également remporté de nombreux autres prix pour son design, notamment les « meilleures inventions de 2020 » de Time Magazine, un prix de l’innovation CES, un prix Edison et un prix Red Dot Design.

Doté d’un design unique, le robot serpillière et aspirateur T10 offre une zone de nettoyage 30% plus grande que la concurrence et dispose d’une puissante aspiration de 1800pa, de deux brosses latérales à trois pattes, d’un filtre HEPA 10 pour capturer la poussière et les allergènes, et d’une vadrouille intégrée qui peut nettoyez plus de 3000 pieds carrés avec les réservoirs jumeaux de 1,3 gallon.

Cela signifie que le Narwal T10 2-en-1 fera briller vos sols durs en manipulant facilement les taches et les taches humides tout en gardant vos tapis et moquettes impeccables.

Et au lieu d’avoir à choisir entre la navigation Lidar et la localisation et la cartographie simultanées (SLAM), vous obtenez les deux avec Narwal, ce qui rend l’aspirateur/serpillière super intelligent et performant.

T10 2-en-1 : Aspirateur

Avec l’aspirateur, le T10 est doté d’une brosse sans rouleau qui réduit considérablement les enchevêtrements de cheveux. Les brosses latérales doubles balaient les débris directement dans l’aspirateur avec le filtre HEPA 10 qui piège efficacement la poussière, la fourrure, les allergènes et plus encore.

T10 2-en-1 : vadrouille

Pour la vadrouille intégrée, le Narwal T10 a des coussinets triangulaires qui tournent à 180 tr/min (3 fois par seconde) avec une pression de 10N. Les tampons de vadrouille offrent une efficacité de nettoyage accrue, en particulier dans les coins. Et il fait tout cela avec une conception ultra-silencieuse qui ne génère que 45 dB, environ le niveau sonore d’une bibliothèque silencieuse.

Technologie autonettoyante

Le système double de 1,3 gallon comprend un réservoir propre et un réservoir d’eaux usées. Et pour une expérience mains libres, le T10 détecte automatiquement la saleté des vadrouilles et retourne à la station de charge pour les nettoyer. Plus impressionnant encore, le T10 sèche également automatiquement les tampons de vadrouille pour éviter les germes.

Au-delà de la simple possibilité de se diriger automatiquement vers la station de charge/nettoyage, le T10 dispose d’une fonction de reprise de l’opération de point d’arrêt qui signifie qu’il reprend le nettoyage là où il s’était arrêté. Et la station de base dispose d’une puissante planche de nettoyage avec une rotation à grande vitesse et un fort raclage des particules pour toujours garder le T10 propre.

Navigation intelligente

L’inclusion de la navigation Lidar ainsi que des algorithmes de cartographie laser LSD et de la localisation et de la cartographie simultanées (SLAM) rendent le T10 intelligent et hautement performant. Cela signifie une cartographie rapide, des modèles de nettoyage en zigzag efficaces et votre robot aspirateur + vadrouille ne se perdra jamais.

Un autre avantage du T10 réside dans les capteurs d’escarpement intégrés, vous n’avez donc pas besoin de configurer des périphériques externes encombrants pour l’empêcher de tomber dans les escaliers. Et il peut également franchir des seuils élevés – jusqu’à 0,6 pouces – avec facilité.

Commandes et conception intelligentes

D’un simple toucher dans l’application iPhone ou Android, vous pouvez faire passer l’aspirateur T10, la vadrouille, créer une carte et rentrer chez vous.

Et vous pouvez créer des zones interdites virtuelles et plusieurs plans de nettoyage. Les autres fonctionnalités de l’application incluent le réglage de l’aspiration, le nettoyage des niveaux d’humidité, la vérification de la batterie, l’accès au verrouillage enfant, etc.

Vous bénéficiez également d’une opération en un clic et d’une fonction de verrouillage enfant pratique dans un design super élégant. Mieux encore, le Narwal T10 utilise juste 0,1 kWh d’énergie en 2,5 heures pour une charge complète de la batterie (5200mAh).

Obtenez 300 $ de rabais sur le Narwal T10 plus un ensemble cadeau d’accessoires gratuit

Pour le Black Friday, vous pouvez vous procurer le robot serpillière et aspirateur Narwal T10 2-en-1 à un rabais de 300 $, son prix le plus bas jamais enregistré, ce qui le rend à seulement 799 $ (US/CA). Narwal comprendra un ensemble spécial d’accessoires gratuits d’une valeur de plus de 100 $, y compris un filtre, une paire de brosses latérales, une vadrouille, des feuilles de nettoyage, etc.

