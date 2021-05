Obtenez 35 £ en paris gratuits pour les courses de chevaux à Newmarket ce dimanche

Betfair propose aux nouveaux clients 35 £ en paris gratuits pour dimanche à Newmarket pour la Journée des 1000 Guinées.

Les paris gratuits sont disponibles uniquement pour les nouveaux clients et seront récompensés après qu’un pari de 10 £ soit placé sur la première course de la journée à 13h15.

Lancez la saison plate avec style avec 35 £ en paris gratuits

BETFAIR OBTENEZ 35 € EN PARI GRATUITS *

Vous recevrez alors un pari gratuit de 5 £ pour chaque course restante pour un total de 35 £.

La saison plate se déroule avec style avec la réunion classique et vous pouvez en profiter avec une foule de paris gratuits pour la journée.

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

BET BOOST

Courses de Newmarket: obtenez 35 £ en paris gratuits pour la course à Newmarket ce samedi

OFFRE MEGA

OFFRE SPÉCIALE Man Utd vs Liverpool: Obtenez les Red Devils à 15/1 ou Liverpool à 14/1

OFFRE DE BOXE

Chisora ​​vs Parker: Obtenez un prix 40/1 sur Derek Chisora ​​ou 25/1 sur Joseph Parker

AMÉLIORATION DES CHANCES

F1: 20/1 pour Hamilton pour terminer sur le podium du GP du Portugal

ÉNORMES CHANCES

Spécial paris Man Utd vs Liverpool: Obtenez 80/1 pour une pénalité à attribuer

BET BONUS

Paris gratuits et nouvelles offres clients: Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

* Termes et conditions: Nouvelle offre client, pari simple minimum de 10 £ Sportsbook sur le Newmarket de 13h15, le 02 mai (marché «Win ou E / W» uniquement). 5 £ de pari gratuit pour chacune des courses Sun Newmarket restantes. Dépôts par carte ou par Apple Pay uniquement. Les conditions générales s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org