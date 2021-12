Obtenez 40 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ avec le nouveau client spécial 888Sport

L’un des plus grands spectacles des courses de sauts est ce week-end avec le King George VI Chase mis en route sur la passionnante carte habituelle du Boxing Day à Kempton Park.

Le vainqueur de l’année dernière, Frodon, sera de retour sous Bryony Frost pour l’événement principal et l’énorme course peut être utilisée pour une nouvelle offre client énorme de 888Sport.

Frodon se ralliant à la victoire dans le King George VI Chase sous Bryony Frost l’année dernière pour gagner confortablement

888Sport – 40 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £*

Les dix coureurs ont été confirmés au début de cette semaine et seront certainement un spectacle comme d’habitude le lendemain de Noël.

Les parieurs et les spectateurs recevront le vainqueur 2019 Clan Des Obeaux et son compagnon d’écurie Frodon, le vainqueur de la Gold Cup Minella Indo, Asterion Forlonge, Chantry House, Lostintranslation et plus encore.

Frodon a gagné avec style l’année dernière au prix de 20/1 et est depuis devenu de plus en plus le favori des fans au fur et à mesure que la saison avançait en remportant la Chase du champion Ladbrokes Grade 1 à Down Royal en octobre.

Minella Indo est arrivée troisième après être sortie favorite sous Rachael Blackmore juste derrière Galvin.

Blackmore a remporté le prix World SPOTY ce week-end et pourrait couronner une année sensationnelle avec un King George VI Chase.

Il a une chance cette fois-ci, car il semble qu’il n’était pas en pleine forme et qu’il pourrait tout faire lors de sa réapparition.

La troisième entrée de Nicholl est Saint Calvados qui attirera beaucoup d’attention tout comme les autres entrées.

Mister Fisher en est un autre pour Nicky Henderson qui pourrait en surprendre quelques-uns mais pourrait prendre la tête et donner le ton pour la course.

Tornado Flyer est un autre qui pourrait être regardé avec d’autres outsiders à plus gros prix, mais avec Willie Mullins, tout est possible ce jour-là, mais la dernière fois qu’il a été gagné en 2019.

Enfin, Dashel Drasher sous Rex Dingle mais l’aime tellement à Ascot que la grande question reste de savoir s’il courra aussi bien à Kempton.

