Obtenez 40 £ de paris gratuits lorsque vous pariez 10 £ avec l’offre spéciale nouveau client Paddy Power

Paddy Power offre aux nouveaux clients 40 £ de paris hippiques gratuits.

Pour réclamer l’offre, il vous suffit de vous inscrire auprès de Paddy Power pour la première fois et de placer un pari de 10 £ sur les courses de chevaux sur n’importe quel marché.

Frodon se ralliant à la victoire dans la poursuite du roi George VI sous Bryony Frost

PADDY POWER – OBTENEZ 40 £ EN PARIS GRATUITS*

L’offre peut être réclamée sur n’importe quelle course de chevaux tout au long de la période des fêtes, du lendemain de Noël au réveillon du Nouvel An, ce qui comprend des tonnes d’action tout au long du festival de Noël à Kempton Park avec le King George VI Chase.

Les dix coureurs ont été confirmés au début de cette semaine et seront certainement un spectacle comme d’habitude le lendemain de Noël.

Les parieurs et les spectateurs recevront le vainqueur 2019 Clan Des Obeaux et son compagnon d’écurie Frodon, le vainqueur de la Gold Cup Minella Indo, Asterion Forlonge, Chantry House, Lostintranslation et plus encore.

Frodon a gagné avec style l’année dernière au prix de 20/1 et est depuis devenu de plus en plus le favori des fans au fur et à mesure que la saison avançait en remportant la Chase du champion Ladbrokes Grade 1 à Down Royal en octobre.

Minella Indo est arrivée troisième après être sortie favorite sous Rachael Blackmore juste derrière Galvin.

Blackmore a remporté le prix World SPOTY ce week-end et pourrait couronner une année sensationnelle avec un King George VI Chase.

Il a une chance cette fois-ci, car il semble qu’il n’était pas en pleine forme et qu’il pourrait tout faire lors de sa réapparition.

La troisième entrée de Nicholl est Saint Calvados qui attirera beaucoup d’attention tout comme les autres entrées.

Mister Fisher en est un autre pour Nicky Henderson qui pourrait en surprendre quelques-uns mais pourrait prendre la tête et donner le ton pour la course.

Comment réclamer l’offre

Ouvrir un nouveau compte en utilisant le code promo YSKANZ

Dépôt d’un minimum de 10 £ par carte. Placez un seul pari sportif (cotes fixes) (mise minimale de 10 £) avec une cote d’au moins 1/5 (1,2) sur n’importe quel marché hippique entre le 2 et le 31 décembre. Votre pari qualificatif doit être réglé avant 23h59 le 31 décembre (vendredi).

PADDY POWER – OBTENEZ 40 £ EN PARIS GRATUITS*

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Placez un pari de 10 £ sur les paris sportifs sur n’importe quel marché hippique entre le 2 et le 31 décembre., au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 40 £ de paris gratuits, valables 30 jours après le règlement du pari. Le pari qualifiant doit être réglé avant 23h59 le 31 décembre (vendredi). Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (hors dépôts Apple Pay). Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.