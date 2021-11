Obtenez 40 £ de PARIS GRATUITS pour la réunion de novembre de Cheltenham ce week-end avec le nouveau client Parimatch spécial

Cheltenham organise une réunion de trois jours ce week-end avec des courses énormes pour donner aux parieurs de nombreuses occasions de voir leurs chevaux préférés courir avant la grande saison.

Et Parimatch a une énorme nouvelle offre client pour la réunion de novembre.

.

Tiger Roll pourrait être visé pour le Grand National 2022

PARIMATCH – Misez 10£ Obtenez 40£ pour le Meeting de novembre*

Les caractéristiques de chaque jour, le Mucking Brilliant Paddy Power Handicap Chase, le Paddy Power Gold Cup et le Greatwood Hurdle sont empilés avec des chevaux passionnants.

Il y aura 19 courses entre vendredi et dimanche pour les incroyables réunions de chasse nationale de novembre.

Parmi les courses, citons le Glenfarclas Handicap Steeplechase qui compte les précédents vainqueurs qui ont affronté le Welsh Grand National, Potters Corner et le double vainqueur du Aintree Grand National, Tiger Roll.

Le cheval entraîné par Gordon Elliot pourrait viser le Grand National pour un tir à trois reprises et graver son nom plus loin dans les livres d’histoire.

Il a également été engagé dans la course de dimanche qui sera une course parfaite pour se préparer à la plus grande course de course britannique.

Pour la Gold Cup, Dan Skelton emmènera quatre de ses stars My Drogo, Third Time Lucki, Nube Negra et le favori Protektorat.

Protektorat et Lalor, les neuf ans entraînés par Paul Nicholls, semblent être ceux à battre dans cette course de samedi.

L’enfant de 6 ans entraîné par Skelton a une forme avec laquelle il faut compter, avec une victoire de 2m4f à Aintree lors du concours de première année en avril.

Lalor devra cependant retrouver la forme après deux Pulled-Ups successifs sur la forme, mais nous savons que ce cheval aime la piste de Cheltenham et pourrait revenir ce week-end pour des connexions.

D’autres chances notables incluent Midnight Shadow et Simply The Betts qui a Bryony Frost à bord.

Inscrivez-vous simplement et créez un nouveau compte avec Parimatch ICI*.

Pariez 10 £ et vous recevrez quatre paris gratuits de 10 £ pour les événements.

BONUS DE PARI : DES PARIS GRATUITS ET DES OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*18+ Nouveaux clients uniquement. Opt In, pariez 10 £ sur n’importe quel marché hippique (cote 2,00+) dans les 7 jours suivant l’inscription et obtenez 10 £ de pari gratuit pour toute course hippique qui expire dans 7 jours et 3 x 10 £ paris gratuits pour des événements définis qui expirent au fin de chacun de ces événements. Paiements par carte uniquement. Les conditions générales s’appliquent, voir ci-dessous. begambleaware.org | Veuillez jouer de manière responsable 18+

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.