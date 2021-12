Obtenez 40 £ de paris gratuits pour Newbury et Doncaster lorsque vous pariez 10 £ avec le spécial nouveau client Paddy Power

Paddy Power offre aux nouveaux clients 40 £ de paris hippiques gratuits.

Pour réclamer l’offre, il vous suffit de vous inscrire auprès de Paddy Power pour la première fois et de placer un pari de 10 £ sur les courses de chevaux sur n’importe quel marché.

Stage Star a gagné à Newbury la dernière fois et pourrait faire trois victoires sur trois pour Paul Nicholls

L’offre peut être réclamée sur n’importe quelle course de chevaux tout au long de la période des fêtes, du lendemain de Noël au réveillon du Nouvel An, ce qui comprend des tonnes d’action en Irlande et en Grande-Bretagne.

Newbury a une grande réunion à partir du mercredi 29 décembre, y compris la classe 1 de première année, MansionBet Challow Novices Hurdle.

Stage Star de Paul Nicholl, qui vise une éventuelle course au Cheltenham Festival, devrait être le favori pour cela après deux victoires convaincantes cette saison.

Comment réclamer l’offre

Ouvrir un nouveau compte en utilisant le code promo YSKANZ

Dépôt d’un minimum de 10 £ par carte. Placez un seul pari sportif (cotes fixes) (mise minimale de 10 £) avec une cote d’au moins 1/5 (1,2) sur n’importe quel marché hippique entre le 2 et le 31 décembre. Votre pari qualificatif doit être réglé avant 23h59 le 31 décembre (vendredi).

Avis de contenu commercial : prendre l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

*Placez un pari de 10 £ sur les paris sportifs sur n’importe quel marché hippique entre le 2 et le 31 décembre., au min. cotes 1/5 (1,2) – obtenez 40 £ de paris gratuits, valables 30 jours après le règlement du pari. Le pari qualifiant doit être réglé avant 23h59 le 31 décembre (vendredi). Seuls les dépôts via des cartes seront éligibles (hors dépôts Apple Pay). Les CGU s’appliquent.

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Joue uniquement avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est contrarié, en colère ou dépriméGamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide sur un problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk pour être exclu de tous les sites Web de jeux d’argent réglementés au Royaume-Uni.

