Obtenez 40 Go de données mobiles pour seulement 15 AU $ avec la nouvelle offre de iiNet pour carte SIM uniquement

Avec autant d’entreprises différentes qui se disputent votre attention avec des remises savoureuses, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour magasiner pour des plans abordables, en particulier si vous recherchez une option prépayée uniquement.

Cette dernière offre d’iiNet est de loin la meilleure valeur que nous ayons vue sur le terrain depuis un certain temps, avec une réduction de moitié prix sur les 6 premiers mois de tous ses forfaits prépayés. Cela signifie que vous pourriez gagnez 40 Go de données pour seulement 15 $ AU / m!

Il existe quatre forfaits à prix réduit au total, allant de 10 AU $ pour 8 Go à 20 AU $ pour 55 Go, mais le véritable sweet spot en termes de valeur est certainement l’offre de 40 Go susmentionnée.

En comparaison, d’autres forfaits prépayés à ce prix n’offrent généralement que 3 Go de données, dont très peu dépassent ce montant (et seulement quelques Go supplémentaires si c’est le cas), donc 40 Go est clairement un bon score.

De plus, même lorsque vous payez le prix fort (29,99 AU $) pour ce plan, il reste l’un des meilleurs du marché, étant seulement battu par Circles.Life avec son offre de 50 Go pour 22 $ AU / m.